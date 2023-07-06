İşte tapu devri ile alakalı her şey!

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılması için hazırlıklarını tamamladı. Yeni uygulama ülke genelinde başladı. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Bedia Güleş, ülke genelinde tapu müdürlüklerinin yoğunluğunu azaltacak uygulama ile ilgili “Noterler haftasonu da işlem yapabildikleri için artık taşınmaz satış işlemi de haftasonu yapılabilecek” diye konuştu.

Nasıl işlem yapılır?

Dr. Bedia Güleş, noterlerde yapılacak tapu işlem sürecini şöyle anlattı: “Kendi taşınmazı ile ilgili işlem yapmak isteyen vatandaşların; e-devlet’ten sistemi üzerinden Türkiye Noterler Birliği’ne giriş yapmaları ve işlem yapmak istediği taşınmazını seçmeleri gereklidir.

Ardından işlem yapmak istediği noteri belirleyerek seçim yapılmalıdırlar.

Tapu işlemi yapacak tarafların, tüm bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Tüm bilgiler doldurulduktan sonra başvuru tamamlanır.

Bu başvuru işlemi noterin başvuru sisteminde görünür hâle gelecektir. Ardından taraflar ve tapu işlemi yapılacak taşınmazla ilgili bilgilerin doğruluğu noter tarafından teyit edilir.

Eksiklikler veya yanlış bilgilendirme varsa bu safhada giderilebilmektedir.

Fiili ve hukuki hususlara ilişkin bilgiler doğrulandıktan sonra başvuru satış için işleme alınmaktadır.

Her şey usulüne uygun ise taraflara randevu günü gönderilmektedir. Randevu gününde taraflar işlemlerini gerçekleştirebilirler; ancak randevuya gidilmediği takdirde randevu gününden itibaren 10 günü geçmemek kaydıyla o başvuruya istinaden satış işlemi yapılabilir. 10 günü geçtikten sonra ise yeni bir başvuru gereklidir.

Taraflar belirlenen süre zarfında notere gittikleri taktirde noter huzurunda satış sözleşmesi gerçekleştirilir. Sözleşme Tapu Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylandıktan sonra da taraflara tapu senedi verilerek işlem tamamlanmış olur.

Hâlihazırda tapu sicil işlemleri için Tapu Müdürlüklerine, harç ve döner sermaye işlem bedeli ödenmektedir. Taşınmaz satışı ile ilgili noterde gerçekleştirmek isteyenlerin bu bedellere ek olarak noter ücreti de ödemesi gereklidir. Bu bedel de 500-4000 bin TL arasında değişen ve taşınmazın büyüklüğüne göre belirlenen maktu bir işlem ücretidir”