İşte tam bir terör devleti örneği!

Yeni Akit Ankara

Filistin Ajansı’ndan edinilen bilgiye göre, İşgal güçleri, teslim olması için kardeşi Ahmed'i gözaltına aldığı Kudüslü Muhammed Halid'i, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Askeri Kontrol Noktasında tutukladı... Gözlemciler, suçun bireyselliği gibi en temel hukuk ilkelerinden birine bile saygısı olmayan işgal güçlerinin, bir kişinin teslim olması için ailesinden başka bir ferdi rehin almasının son derece çağ dışı bir uygulama olduğuna dikkat çekiyorlar.