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Dünya İşte tam bir terör devleti örneği!
Dünya

İşte tam bir terör devleti örneği!

İsrail’de yaşanan yeni bir zulüm, İsrail’in nasıl kanun, insan hakları tanımaz bir terör devleti olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 18:04:00 -
İşte tam bir terör devleti örneği!

Yeni Akit  Ankara

Filistin Ajansı’ndan edinilen bilgiye göre, İşgal güçleri, teslim olması için kardeşi Ahmed'i gözaltına aldığı Kudüslü Muhammed Halid'i, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Askeri Kontrol Noktasında tutukladı... Gözlemciler, suçun bireyselliği gibi en temel hukuk ilkelerinden birine bile saygısı olmayan işgal güçlerinin, bir kişinin teslim olması için ailesinden başka bir ferdi rehin almasının son derece çağ dışı bir uygulama olduğuna dikkat çekiyorlar.

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