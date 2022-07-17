İşte Taksim Meydanının son hali... Ekrem İstanbullulara sağ gösterip sol vurdu

Göreve geldiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen ve verdiği tüm sözlerin üstüne yatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara bir kez daha sağ gösterip sol vurdu.

İmamoğlu'nun en büyük vaatlerinden biri olan "Taksim Meydanı Projesi" resmen fiyaskoyla sonuçlandı.

Taksim Meydanı'nı ağaçlarla ve yeşil alanlarla donatacağını vaat eden İmamoğlu 2 yıldır projeyi uygulamadığı gibi Taksim'i ATM'lerle ve reklam panolarıyla donattı.

İmamoğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösteren Yeni Akit Yazarı Zekeriya Say şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun en büyük projelerinden biriydi, Taksim Meydanı Projesi. Önce yarışma yaptı, sonra da 146 projeden ilk 3'e girenleri halkın oylamasına sundu. 2 senedir projeyi uygulamadığı gibi Taksim'i önce ATM'lerle şimdi de reklam panolarıyla donattı. Kabus gibi çöktü."