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Spor İşte Süper Lig'in bugüne kadar ki puan durumu
Spor

İşte Süper Lig'in bugüne kadar ki puan durumu

64'üncü sezonu 13 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig'de, geride kalan 63 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede Fenerbahçe en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 10:30:00 - 2021-08-10 11:28:07
İşte Süper Lig'in bugüne kadar ki puan durumu

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.

En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor. Geçen sezon iki takımı da küme düşen Ankara’nın bu sezon Süper Lig’de temsilcisi yer almayacak.

Fenerbahçe, geride kalan 63 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirvede otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2084 lig maçında 3628 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 28 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2084 maçta toplam 3600 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3517 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2583 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım

63 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2084 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1185 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 6 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1179 ile ikinci, Beşiktaş 1132 ile üçüncü, Trabzonspor ise 782 ile dördüncü sırada.

En golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3685 gol kaydetti. Galatasaray 3672 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3424.

Liderlik rekoru Galatasaray’da

Süper Lig tarihinde Galatasaray 56 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 559 haftayla ikinci, Beşiktaş 432 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 208 haftayla dördüncü sırada yer aldı. 

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 63 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 52 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü ligde 1710 karşılaşma oynadı.

73 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 73 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Adana Demirspor, Altay ve Giresunspor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşadı.

11 takım artı averajda

Süper Lig'de geride kalan 63 sezon sonunda 73 takımın sadece 11’inin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Hatayspor, Gaziantep, Sivasspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1859 averajla başı çekerken, Galatasaray 1846, Beşiktaş 1642, Trabzonspor 908, İstanbul Başakşehir 120, Alanyaspor 16, Eskişehirspor ve Hatayspor 9, Gaziantep 7, Sivasspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

63 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2020-2021 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar

K

O

G

B

M

A

Y

          

1

Fenerbahçe

63

2084

1185

547

352

3685

1826

3628

2

Galatasaray

63

2084

1179

527

378

3672

1826

3600

3

Beşiktaş

63

2082

1132

564

386

3424

1782

3517

4

Trabzonspor

47

1574

782

433

359

2442

1534

2583

5

Bursaspor

50

1644

572

473

599

1965

1998

1997

6

Gençlerbirliği

48

1610

532

475

603

2026

2141

1907

7

MKE Ankaragücü

52

1710

538

493

679

1958

2284

1870

8

Altay

41

1326

413

413

500

1415

1610

1372

9

Gaziantepspor

31

1028

366

265

397

1248

1383

1324

10

Eskişehirspor

30

978

334

312

332

1110

1101

1104

11

Samsunspor

30

986

319

254

413

1092

1305

1090

12

Antalyaspor

25

858

271

229

358

1016

1248

1004

13

Kayserispor

25

838

250

236

352

961

1194

964

14

Göztepe

29

922

293

285

344

1016

1110

943

15

Konyaspor

20

676

207

194

275

795

969

815

16

İstanbulspor

23

756

237

229

290

855

945

813

17

Denizlispor

21

728

217

192

319

875

1057

799

18

Kocaelispor

20

674

225

184

265

858

934

784

19

Çaykur Rizespor

20

688

214

167

307

778

1001

760

20

Sivasspor

15

522

196

144

182

719

714

732

21

İstanbul Başakşehir

13

454

200

118

136

654

534

718

22

Adanaspor

22

704

202

213

289

771

949

692

23

Kasımpaşa

17

604

178

166

260

723

910

655

24

Boluspor

20

638

192

215

231

637

709

654

25

Sarıyer

13

436

148

135

153

553

551

527

26

Karşıyaka

16

528

152

141

235

533

748

510

27

Adana Demirspor

17

550

146

157

247

514

773

490

28

Malatyaspor

11

384

134

102

148

507

544

467

29

Mersin İdmanyurdu

15

472

136

134

202

446

556

438

30

Zonguldakspor

14

454

135

148

171

425

484

424

31

Ankara Demirspor

13

418

116

153

149

447

509

385

32

Sakaryaspor

11

380

114

89

177

452

586

370

33

Vefa

14

422

110

143

169

364

514

363

34

Kardemir Karabükspor

10

336

96

68

172

361

570

356

35

Osmanlıspor

9

306

84

87

135

348

460

339

36

PTT

12

384

97

134

153

352

467

328

37

Orduspor

11

352

102

102

148

303

420

322

38

Diyarbakırspor

11

362

91

84

187

323

554

320

39

İzmirspor

10

326

93

110

123

313

386

296

40

Akhisarspor

7

238

74

65

99

286

340

287

41

Feriköy

9

302

92

88

122

266

320

272

42

Altınordu

10

332

84

101

147

312

444

269

43

Şekerspor

10

320

73

100

147

309

481

255

44

Alanyaspor

5

176

68

37

71

265

249

241

45

Beykoz

8

264

72

94

98

263

315

238

46

Manisaspor

6

204

58

49

97

242

306

223

47

Karagümrük

7

222

69

63

90

271

288

217

48

Hacettepe

9

252

67

76

109

242

334

210

49

Yeni Malatyaspor

4

142

42

41

59

178

195

167

50

Vanspor

5

170

38

39

93

165

298

153

51

Giresunspor

6

180

47

57

76

156

209

151

52

Zeytinburnuspor

5

162

36

37

89

159

290

145

53

Kayseri Erciyesspor

4

136

33

42

61

142

208

141

54

Elazığspor

4

136

35

31

70

146

246

136

55

Çanakkale Dardanelspor

3

102

28

25

49

107

154

109

56

Aydınspor

3

90

26

27

37

105

140

105

57

Bakırköyspor

3

90

28

21

41

131

135

105

58

Gaziantep

2

74

26

26

22

108

101

104

59

Erzurumspor

3

102

25

23

54

116

205

98

60

Yozgatspor

2

68

19

19

30

101

113

76

61

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

2

74

18

21

35

80

111

75

62

Gençlerbirliği OFTAŞ

2

68

15

17

36

54

99

62

63

Akçaabat Sebatspor

2

68

14

19

35

85

131

61

64

Hatayspor

1

40

17

10

13

62

53

61

65

Balıkesirspor

2

64

15

16

33

66

108

52

66

Beyoğluspor

2

64

15

20

29

59

90

50

67

Yeşildirek

2

58

13

16

29

51

94

42

68

Adalet

2

52

10

15

27

38

69

35

69

Petrolofisi

1

34

8

5

21

38

73

29

70

Bucaspor

1

34

6

8

20

37

65

26

71

Siirtspor

1

34

6

6

22

47

81

24

72

Kahramanmaraşspor

1

36

4

11

21

22

71

23

73

Kırıkkalespor

1

30

5

8

17

21

64

18

 

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Yorumlar

veysel

cetveli düzeltin de görelim anlayalım.. ayrıca cetvele kuruluş yılını da eklemek gerek
  • Yanıtla

Vedad

Şaşıracak bir durum yok. Malumun beyanıdır.
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