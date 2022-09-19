  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İşte Süper Lig 7.hafta maç sonuçları!
Spor

İşte Süper Lig 7.hafta maç sonuçları!

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Futbolseverler maç sonuçlarını merak ediyor.İşte 7. hafta maçlarının skorları..

Yeniakit Publisher
2022-09-19 11:15:00 -
İşte Süper Lig 7.hafta maç sonuçları!

Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Futbolseverler maç sonuçlarını merak ediyor.İşte 7. hafta maçlarının skorları..

Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig 7.hafta maç sonuçları!
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Bol gollü maçlara sahne olan haftada toplam 30 gol atıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda toplam 7 kırmızı kart gösterildi.Birbirinden keyifli maçların oynandığı haftada liderlik koltuğuna Adana Demirspor oturdu.

Süper Lig'de 7 hafta sonunda henüz galibiyet alamayan 3 takım bulunuyor.Sivasspor, Ümraniyespor ve Hatayspor henüz üç puanla tanışamadı.

7. hafta sonuçları

Galatasaray 2-1 Konyaspor

Hatayspor 0-4 Kayserispor

Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa

İstanbulspor 2-2 Beşiktaş

Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor

Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK

Başakşehir FK 0-0 Fatih Karagümrük

Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor

Ankaragücü 2-1 Sivasspor

 

 

İtalya'da gündem Emirhan İlkhan!
İtalya'da gündem Emirhan İlkhan!

Spor

İtalya'da gündem Emirhan İlkhan!

Türk kahveli kurabiyenin kokusu sizi mest edecek! Bayatlamayan kahveli kurabiye tarifi
Türk kahveli kurabiyenin kokusu sizi mest edecek! Bayatlamayan kahveli kurabiye tarifi

Kadın - Aile

Türk kahveli kurabiyenin kokusu sizi mest edecek! Bayatlamayan kahveli kurabiye tarifi

Beşiktaş'ta yeni bir kriz daha patlak verdi!
Beşiktaş'ta yeni bir kriz daha patlak verdi!

Spor

Beşiktaş'ta yeni bir kriz daha patlak verdi!

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! En yakını açıkladı...
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! En yakını açıkladı...

Spor

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! En yakını açıkladı...

Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar
Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Kadın - Aile

Hangi pekmez nelere faydalı? İbrahim Saraçoğlu ve Ahmet Maranki andız pekmezinin faydalarını şöyle sıraladılar

Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler, bitkiler
Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler, bitkiler

Sağlık

Yüksek tansiyona iyi gelen besinler: Yüksek tansiyona iyi gelen içecekler, bitkiler

İbrahim Saraçoğlu çörek otu, yağı nasıl kullanılır? Yoğurt çörek otu karışımı faydaları: Gece yatmadan önce çörek otu yağı içerseniz...
İbrahim Saraçoğlu çörek otu, yağı nasıl kullanılır? Yoğurt çörek otu karışımı faydaları: Gece yatmadan önce çörek otu yağı içerseniz...

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu çörek otu, yağı nasıl kullanılır? Yoğurt çörek otu karışımı faydaları: Gece yatmadan önce çörek otu yağı içerseniz...

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş altın ve dolar sahiplerine tarih verdi: Beklenenden kötü geldi! Altın alınmalı mı, altın yükselir mi?
Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş altın ve dolar sahiplerine tarih verdi: Beklenenden kötü geldi! Altın alınmalı mı, altın yükselir mi?

Ekonomi

Dolar ve altın uzmanı İslam Memiş altın ve dolar sahiplerine tarih verdi: Beklenenden kötü geldi! Altın alınmalı mı, altın yükselir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23