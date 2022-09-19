İşte Süper Lig 7.hafta maç sonuçları!
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Futbolseverler maç sonuçlarını merak ediyor.İşte 7. hafta maçlarının skorları..
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Futbolseverler maç sonuçlarını merak ediyor.İşte 7. hafta maçlarının skorları..
Süper Lig'de 7. hafta tamamlandı! İşte Süper Lig 7.hafta maç sonuçları!
Süper Lig'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşandı.Bol gollü maçlara sahne olan haftada toplam 30 gol atıldı.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda toplam 7 kırmızı kart gösterildi.Birbirinden keyifli maçların oynandığı haftada liderlik koltuğuna Adana Demirspor oturdu.
Süper Lig'de 7 hafta sonunda henüz galibiyet alamayan 3 takım bulunuyor.Sivasspor, Ümraniyespor ve Hatayspor henüz üç puanla tanışamadı.
7. hafta sonuçları
Galatasaray 2-1 Konyaspor
Hatayspor 0-4 Kayserispor
Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa
İstanbulspor 2-2 Beşiktaş
Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor
Trabzonspor 3-2 Gaziantep FK
Başakşehir FK 0-0 Fatih Karagümrük
Fenerbahçe 5-0 Alanyaspor
Ankaragücü 2-1 Sivasspor
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