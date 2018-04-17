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İşte SPK'nın yeni başkanı

Vahdettin Ertaş'ın ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından boşalan Sermaye Piyasası Kurulu başkanlığı için beklenen atama gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

17 Nisan 2018 Salı 21:04
İşte SPK'nın yeni başkanı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, boş bulunan SPK Başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

OCAK AYINDA GÖREVİ BIRAKMIŞTI

Ocak ayı başında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş çalışanlara gönderdiği bir veda mesajıyla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

UZUN SÜREDİR BOŞTU

SPK'nın internet sitesinde güncellenen organizasyon şemasında SPK Başkanı pozisyonu bir süredir boştu.

ALİ FUAT TAŞKESENOĞLU KİMDİR?

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 1964 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başlamıştır.1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de Baş Uzman olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.30.03.2012 – 06.02.2014 tarihleri arasında T. Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.17 Aralık 2013 tarihindeki soruşturma kapsamında Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan‘ın tutuklanmasının ardından BDDK’nın 07.02.2014 tarihli onayı ile Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: Yeni Şafak

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:04
  1. Erzurum
  2. Sermaye Piyasası Kurulu
  3. SPK
  4. Dr. Vahdettin Ertaş
  5. Ali Fuat Taşkesenlioğlu

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