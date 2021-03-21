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Gündem İşte solakların gerçek yüzü... Hilal Kaplan: Gün boyu ölüm tehditleri alıyorum!
Gündem

İşte solakların gerçek yüzü... Hilal Kaplan: Gün boyu ölüm tehditleri alıyorum!

Gazeteci yazar Hilal Kaplan, sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasıyla ilgili yorumunu alıntılayan birinin paylaşımını alarak "Gün boyu böyle ölüm tehditleri aldım. Alıntı tivitlerde hepsi duruyor. Şimdi bunlar kadına yönelik şiddete karşı, öyle mi?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 14:42:00 -
İşte solakların gerçek yüzü... Hilal Kaplan: Gün boyu ölüm tehditleri alıyorum!

Türkiye'nin 'kadına şiddeti önleme' bahanesiyle aile yapısını hedef alan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, solak cepheyi adeta çıldırttı.

Kadına şiddeti önlemekle uzaktan yakından alakası olmayan sözleşmeye sapkınlığı meşrulaştırdığı için arka çıkan solak cephe sosyal medyadan kustukları kin ile de meselenin ne olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazeteci yazar Hilal Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Sözleşmesini eleştirdiği bir paylaşımını alıntılayarak "Bir gün şiddete uğrayarak öldürülmen dileğiyle" yazan birinin paylaşımını "Gün boyu böyle ölüm tehditleri aldım. Alıntı tivitlerde hepsi duruyor. Şimdi bunlar kadına yönelik şiddete karşı, öyle mi?" sözleriyle paylaştı.

Kadına şiddeti önlemek istediklerini iddia eden solakların, iş kendilerine gelince bir kadını ölümle tehdit etmesi ve öldürülmesini istemesi "İkiyüzlülük" olarak yorumlandı.

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