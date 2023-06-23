İşte size rasyonel zemin! Faiz ile birlikte, dolar da yükseldi!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Faiz artırın dolar düşsün" safsatasını yıllardır savunan sözde ekonomistleri eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Mehmet Şimşek, bakanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra şu açıklamayı yapmıştı:

“Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz!”

Türkiye’deki çakalların “Mehmet Şimşek çok önemli bir isim. Başarılı bir ekonomist.. Uluslararası piyasada çok büyük getirili ve taahhütlü sözleşmeleri var, Türkiye’ye gelmesi, ekonominin başına geçerek tek yetkili bakanlık dahi teklif edilse bunu kabul etmesi imkansız” demelerine rağmen, ülkesine hizmet için döndüğünü bildiğim ve hemen herkesin kabullendiği üzere, düne göre bugünkü aylık gelirinin daha az olacağı halde kollarını sıvadığını gördüğüm halde, onun aleyhine söz sarfetmem, haklı olmaz, doğru olmaz..

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Ama..

Sadece solcular değil..

Cumhuriyet tarihinde ilk defa, ekonomideki faiz mikrobuna dikkat çeken Milli Görüş’ün siyasi partisi olduğunu iddia eden Saadet Partisi bile,

“Nas var. Faizi indirmemiz gerekir” açıklamasına itiraz ettiği dönemde..

Faiz yarımşar yarımşar indirilmiş, enflasyon da % 73’lerden, % 39’lara indirilmiş ise..

Mehmet Şimşek’in planı, bu inişi daha da hızlandırmak ve altyapısını da oluşturmak olsa bile..

Uluslararası piyasada, Türkiye üzerinden oyunlar oynandığı gerçeğini inkar ederek veya bunlar “şehir efsanesi” diyerek gözardı ederek yol almaya kalkarsa..

Bunun için de, en kolay yolun, hatta en basit yolun, faizin yükseltilmesi olacağı fikrine kapılırsa..

Bunu eleştireceğimizi önceden belirttik..

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