İşte size pratik bir tarif: Enfes tarhana çorbası nasıl yapılır? Lezzetinin sırrı o noktada saklı...Tam bir şifa deposu

Tarhana çorbası, Türk mutfağının en sevilen ve vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Özellikle kış aylarında sofraları şenlendiren, sıcacık bir çorba olan tarhana çorbası, binlerce yıllık bir geçmişe sahip geleneksel bir lezzettir. İçeriğinde bulunan besleyici malzemeler ve eşsiz tadıyla sofralarda her zaman özel bir yere sahip. İşte enfes Tarhana Çorbası tarifi...

MALZEMELER

7 - 8 yemek kaşığı tarhana



6 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

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Tuz, karabiber (damak zevkinize göre ayarlayın)

İsteğe bağlı olarak nane veya kuru nane (servis için)

Yapılışı:

Bir tencerede tereyağı eritin. Kızan yağın üzerine domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Suyu tencereye ekleyin. Kaynatın.

Tarhanayı bir kaseye alın ve 1 bardak soğuk su ekleyerek karıştırın. Homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Karışımı tencereye ekleyin ve çorbayı kısık ateşte pişirin, sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.

PÜF NOKTASI...

Tarhanayı açmak için kullanılan su sıcak değil, soğuk olmalıdır.