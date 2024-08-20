İşte Siyonist vahşeti! Un taşıyan eşeğe böyle kurşun yağdırdılar

Doğruhaber yazarı Mehmed Göktaş, Filistin’de un taşıyan bir eşeğin Siyonist katiller tarafından öldürülmesini gündeme taşıdı. Göktaş, bu vahşetin Türkiye’deki birçok gündemden daha önemli olduğunu vurguladı. Eşeğin öldürülmesinin insanlık adına utanç verici bir durum olduğunu belirten Göktaş, bu olayın Siyonist zulmünün boyutlarını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. İşte Mehmed Göktaş'ın yazısı:

"Filistin’de aç insanlara arabayla un taşıyan bir eşeğin Siyonist katiller tarafından taranarak öldürülmesi, günlerdir Türkiye’yi meşgul eden ne kadar gündem varsa bize göre hepsinden daha şereflidir.

Yedi Ekim’den bu yana hiç durmadan hakkın ve bâtılın tecelli edip durduğuna, hakkın ve bâtılın saflarının her gün bir başka sahneyle ayrıştığına, vahşet nedir, erdem nedir bütün dünya ile birlikte şahitlik edip duruyorduk…

Fakat nedense aç ve susuz insanlara mütevazı arabayla un taşıyan o eşeğin katledilmesi beni o kadar duygulandırdı ki.

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Düşünebiliyor musunuz? Günümüz dünyasının en korkunç silahlarıyla, gemileriyle, uçaklarıyla donatılmış Uygar Batı, birkaç çuval unu aç bırakılan insanlara taşıyan o eşeği tarayıveriyor, zavallı hayvan orda yere yığılıyor.

Elbette şu ana kadar hunharca şehid edilen on binlerce çocuk, kadın ve masum insanın yanında bir eşeğin ölümünün sözü mü olur diyebilirsiniz…

Ama bu kâfirlerin nasıl bir kâfir ve zalim olduklarını ortaya koyması açısından hiç de basite alınacak bir olay değildir.

Gün gelecek bir gün insanlık bu sahneyi ABD ve Siyonist kâfirlere göstererek; “Siz işte busunuz!” diyecektir!

İşin acı yönü, Türkiye’nin böyle günlerde berbat gündemlerin içinde boğuluyor olması, söz konusu olayın birkaç kanalda basit görüntülerle hemen geçiştirilmesidir.

Orman yangınlarının dışında hiçbir önemi ve değeri olmayan haber ve görüntüler en azından ormanlardan yükselen dumanlar kadar ufkumuzu boğuyor ve karartıyor, bizi insan olmaktan çıkmaya zorluyor.

Evet, kendisi mazlum ve mazlumlara un taşıyan eşeğin öldürülmesi haftanın bütün günlerini işgal etmeye çalıştığınız futbol gündeminizden, rezil Paris olimpiyatlarınızdan, her şeyden önce bu rezil olimpiyatlara katılma zilletinden, kılığınızdan kıyafetinizden çok daha erdemliydi.

(...)

Allah’ım, bizim zihnimizi Senin razı olacağın konularla ve gündemlerle doldur! Bunun dışında ne kadar pis ve berbat gündem varsa arındır ve uzak tut bizleri! (...)"