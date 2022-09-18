İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı! En yakını açıkladı...

Türkiye'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah - beyazlı takımla bir Süper Lig şampiyonluğu bir de Türkiye Kupası sevinci yaşayan tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni adresinin hangi takım olacağı merak ediliyordu. Spor yorumcusu Sinan Engin; deneyimli çalıştırıcıya tekliflerin geldiğini canlı yayında açıklarken, Yalçın için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçeceği öne sürüldü.

2020 yılında geldiği Beşiktaş ile 9 Aralık 2021'de yollarını ayıran ve görev yaptığı süreye bir Süper Lig şampiyonluğu, bir de Türkiye Kupası zaferi sığdıran Sergen Yalçın, siyah - beyazlı takımın ardından herhangi bir kulüple anlaşma sağlamamıştı. Deneyimli çalıştırıcının yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, sıcak bir gelişme yaşandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarının öncesinde açıkladığı kadro, kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Tepkilerin ardından Alman çalıştırıcının görevinden ayrılacağına dair iddialar yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birçok teklif alan ancak herhangi bir takımla el sıkışmayan Sergen Yalçın'ın Kuntz'un yerine göreve başlayacağı öne sürüldü. Bu iddia sosyal medyada geniş yer bulurken, Sinan Engin'den flaş bir açıklama geldi.

Sergen Yalçın'ı yakından tanıyan spor yorumcusu Sinan Engin, tecrübeli hocanın beklediği bir kulüp olduğunu ifade etti ve bu ekibin Beşiktaş olmadığını dile getirdi.

A Spor'a konuşan Engin, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." dedi.

Öte yandan bir diğer spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler ise Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrasında göreve Emre Belözoğlu'nun getirileceğini ve genç hocanın yardımcılığını Arda Turan'ın yapacağını iddia etmişti.

Sergen Yalçın, futbol gündemine yaptığı yorumlarla birçok kez damga vurmuştu. İşte Yalçın'ın efsane sözleri;