Yapılan araştırmalarda yağdan çok şekerin kilo yaptığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca şeker yorgunluk, stres ve depresyon gibi ruhsal rahatsızlıkları da tetikler. Bu yüzden uzmanlar şekeri ve yapay şekerden yapılmış her şeyi vücuttan atmanın yolları ile ilgili önerilerde bulundu.

İşte şekeri vücuttan atmanın yolları

- Omega-3 yağ asidi içeren besinlerde şeker oranı genellikle az bulunur. Aynı zamanda da bu yiyeceklerde enerji veren maddeler yüksek miktarda yer alır. Bu yüzden omega-3 yağ asidinin bulunduğu besinleri tüketerek vücudun şeker ihtiyacı giderilebilir.

- Şeker bağımlısı kişilerin şekeri bir an da bırakarak bu bağımlılıkta aniden kurtulması gerekir.

- 10 gün boyunca şekere ve tatlandırıcı şekere dair her şeyi hayatınızdan çıkardığınızda vücudunuzdaki büyük değişikliklerin farkına varacaksınız.

- Şeker yerine bal tüketerek yiyecek ve içeceklerinizi tatlandırabilirsiniz.

- Protein açısından zengin olan yumurta, tavuk ve kırmızı et gibi besinlerin tüketimini artırarak kan şekerinizi dengeleyebilirsiniz.