İşte seçmenlerin kullandığı sosyal medyalar! AK Parti ve MHP orada üstün

Sosyal medya platformu Twitter son günlerde hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bazı paylaşımlarına sansür uyguladı.

Kullanıcıların sosyal medya eğilimleri araştırıldı

Sosyal medya ağlarının siyasete etkisi tartışma konusu olurken, Optimar Araştırma sosyal medya platformları ile parti eğilimleri arasındaki ilişkiyi araştırdı. 12-20 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Facebook'ta AK Parti önde

AK Partili seçmenin çoğunluklu olarak Facebook'u kullandığı ortaya çıkarken, sırasıyla onları MHP, CHP ve İYİ Partili seçmeni takip etti.

Instagram'da MHP'liler ilk sırada

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'da ise MHP'liler ilk sırada yer aldı. MHP'yi sırasıyla CHP, AK Parti, HDP ve İYİ Partililer izledi.

Muhalifler Twitter'da

Muhalefet seçmeninin daha çok Twitter'da öne çıktığı görülürken; araştırmanın sonuçlarına göre İYİ Partililer ve HDP'liler ilk iki sırada konumlandı. CHP üçüncü, MHP dördüncü sırada yer alırken, AK Parti seçmeni ise son sırada yer aldı.

Youtube'da MHP, TikTok'ta HDP

Youtube ve TikTok'ta ise kullanıcıların diğer sosyal medya platformlarına göre siyasetle ilişkileri daha düşük düzeyde kaldı. Youtube'da MHP seçmeni TikTok'ta ise HDP seçmeni ilk sırada yer aldı.