İşte sahipleri... Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın golü geliyor!

Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk heyecanı günden güne kızışırken, gelecek sezon için de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve imza için ciddi adımlar attığı kaydedildi.

Süper Lig'de son viraja girilirken, heyecan da günden güne artıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki şampiyonluk yarışı kızışırken, gelecek sezon için de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray'ın Norwich'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica, ortaya koyduğu oyunla camianın beğenisini toplamıştı.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan Kosovalı futbolcu için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Norwich City'ye yakınlığıyla bilinen bir haber sitesi, kulübün sezon sonunda yollarını ayıracağı isimler arasında Milot Rashica'nın da bulunduğunu ifade etti.

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Haberin devamında Fenerbahçe'nin de Rashica için devreye girdiği ve Galatasaray'ın bu durumu hoş karşılamayacağı belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 26 resmi maçta görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.