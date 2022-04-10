İşte Peygamber Efendimiz'in sevdiği tatlı

Hz. Muhammed (SAV) dönemi İslam mutfağında yer alan ve günümüzde çok bilinmeyen Sahine tatlısı, bir kez tadına bakanların vazgeçilmezi oluyor. O yıllarda genelikle Ramazan ayında tüketilen sahine tatlısı bir o kadar da lezzetli. Peki sahine tatlısı nasıl yapılır? Sahine tatlısının içerisine hangi malzemeler var? Pratik yapımıyla sahine tatlısının tarifi:

Hz. Peygamber Efendimiz'in döneminde genellikle Ramazan aylarında sahurda tüketilen sahine tatlısı, enerji aynı zamanda şifa deposu olarak biliniyor. Uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda hem kan şekerini düzenleyen hem de tatlı yerine tüketilebileceği konusunda önerdiği sahine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) dönemi İslam mutfağında yer alıyordu. İçerisinde bal, tereyağı ve tahin bulunan sahine tatlısını evde kolayca yapabilirsiniz. Nasıl mı? Sahine tatlısının pratik yapımını sizler için araştırdık.

Sahine tatlısının tarifi

MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı tahin

1-2 yemek kaşığı bal

Üzeri için;

Susam

Ceviz

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında bekletilmiş olan tereyağını bal ile krema kıvamına gelene kadar güzelce karıştırın.

Ardından tahini de ekleyerek hızlıca karıştırın. Üzerine susam ve ceviz serpin.

Biraz bekledikten sonra sıcak ekmeğe sürerek tüketebilirsiniz.