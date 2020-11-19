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Gündem İşte peteklerin ısınmamasına neden olan o hata
Gündem

İşte peteklerin ısınmamasına neden olan o hata

Yeniakit.com.tr'ye konuşan TİM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Kamçı, doğalgaz faturalarından tasarruf etmenin yolları ile birlikte verimli bir şekilde ısınabilmek için yapılmaması gereken önemli bir hataya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 23:13:00 -

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

TİM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Kamçı, yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Verimli ısı nasıl elde edilir?

Doğalgaz kullanımında önemli bir hataya dikkat çeken Kamçı, "Verimli bir ısıya ulaşabilmek için kombilerimizin önünü ve üzerini boş bırakmamız gerekir." dedi.

Mürsel Kamçı, şunları söyledi:

"Peteklerin önünü ya da üstünü kapattığımız zaman gerekli ısı sirkülasyonu gerçekleşmez. Yapılan bu hata ısı verimliliğini düşürür. Isı sirkülasyonunun gerçekleşmediği her yerde ısı kaybı yaşanır. Dolayısıyla bu durum odamızın ısınmamasına sebep olur. Kombimizin verimsiz çalışması yüksek fatura gelmesine sebep olurken, normalinden fazla ödeme yapmamıza rağmen ısınamamıza yol açar."

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