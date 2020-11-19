İşte peteklerin ısınmamasına neden olan o hata

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

TİM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Kamçı, yeniakit.com.tr'ye konuştu.

Verimli ısı nasıl elde edilir?

Doğalgaz kullanımında önemli bir hataya dikkat çeken Kamçı, "Verimli bir ısıya ulaşabilmek için kombilerimizin önünü ve üzerini boş bırakmamız gerekir." dedi.

Mürsel Kamçı, şunları söyledi:

"Peteklerin önünü ya da üstünü kapattığımız zaman gerekli ısı sirkülasyonu gerçekleşmez. Yapılan bu hata ısı verimliliğini düşürür. Isı sirkülasyonunun gerçekleşmediği her yerde ısı kaybı yaşanır. Dolayısıyla bu durum odamızın ısınmamasına sebep olur. Kombimizin verimsiz çalışması yüksek fatura gelmesine sebep olurken, normalinden fazla ödeme yapmamıza rağmen ısınamamıza yol açar."