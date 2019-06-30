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İşte paçavraların güzellediği sözde öğrenciler! Dördü de gözaltına alındı

ODTÜ Öğrenci Kolektifleri Yürütme Kurulu üyelerinden dört 'öğrenci' evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Din düşmanı paçavra Cumhuriyet'in güzelleyerek yaygara kopardığı gözaltına alınan kişilerin ortaya çıkan sosyal medya paylaşımları, toplumsal olaylara ilişkin yaptıkları çığırtkanlığı gözler önüne serdi.

30 Haziran 2019 Pazar 14:13
İşte paçavraların güzellediği sözde öğrenciler! Dördü de gözaltına alındı

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Devrim Stadyumu'nda saat 14:00'da başlayacak mezuniyet töreni öncesi ODTÜ Öğrenci Kolektifleri Yürütme Kurulu üyelerinden dört 'öğrenci' evlerine düzenlenen baskınla göz altına alındı. Din düşmanı paçavra Cumhuriyet'in güzelleyerek haberleştirdiği 'öğrenci'lerin skandal sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Gezici teröristlere 'şehit' diyorlar!

Gözaltına alınanlardan Meziyet Yıldız, Gezi olaylarına ilişkin mesajında, "Gezi'nin yıl dönümünde Kavaklık direnişi şenliğimizde buluşuyoruz." ifadelerini kullanırken bir diğer 'öğrenci' Emrecan Konyalı da Gezici teröristler için 'şehit' ifadesini kullanarak şunları söylemişti:

"Ethem Sarısülük anması için Güvenpark'taydık. Gezi şehitlerimizi mücadelemizde, sosyalizm kavgamızda yaşatacağız. Sosyalistler Varsa Umut Var!"

'Homofobik iktidarınızı yıkacağız'

Hemen her paylaşımında AK Parti iktidarına yönelik tehditlerde bulunan Yıldız, eşcinsel sapkınları desteklediği bir diğer mesajında şunları söylemişti:

"Arkadaşlarımızı aldık. Bir kez daha haykırıyoruz Baskıcı, homofobik, nefret dolu iktidarınız yıkılacak!"

Her paylaşımlarında hakaret ve şiddet unsurları var!

Meziyet Yıldızdönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a verilen ödülü de şu sözlerle eleştirmişti:

"Ne kadar hayâsız olursa; mesleğinde o kadar başarılı sayılmaktadır.' diyen yazarla çalışan kadınları hedef alan, cinsiyetçi AKİT'e ödül veren Binali Yıldırım, kadın istihdamı bizimle arttı diyor. Biz kadınlar hepinizi iyi biliyoruz bu yalanları yutmuyoruz."

Bir başka mesajda yine dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a hakaret eden Yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İktidara geldikleri günden bu yana kadın düşmanı uygulamalar, söylemlerle hayatımızı mahvetmeye çalışan  Binali Yıldırım bugün gelmiş kadınlara yönelik vaat açıklıyor, kadın istihdamı bizimle arttı diyor. Mırıldanma Binali, kabullen kadın düşmanlığını!"

Sokak olaylarının çığırtkanlığını yapıyorlar

Paylaşımları ile insanları sokak olaylarına davet eden Emrecan Konyalı, bugün Taksim'de düzenlenecek LGBTİ yürüyüşü için şöyle çığırtkanlık yaptı:

"MFT olarak 30 Haziran Pazar(Yarın) 19.00'da Taksim Fransız Kültür Derneği önünde olacağız."

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 14:13
  1. Ankara
  2. Devrim Stadyumu
  3. ODTÜ Öğrenci Kolektifleri Yürütme Kurulu
  4. Din düşmanı paçavra Cumhuriyet
  5. Meziyet Yıldız
  6. Gezi olayları
  7. Emrecan Konyalı
  8. Gezici teröristler
  9. şehit
  10. AK Parti
  11. eşcinsel sapkınlar
  12. dönemin Başbakanı Binali Yıldırım
  13. Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan
  14. LGBTİ
  15. Taksim Fransız Kültür Derneği

YORUM YAZ

  • YuhhhhYuhhhh44 dk önce
    Böyle şeyler söylemişler ve yıllarca dışarıda gezmişler. İnanamıyorum. Her biri en az 10 yıl ceza almalı. Ardından da bu ülkeden sürgün edilmeli. Yok sürgünde olmadı bir an önce idam çıkarılmalı
  • hercaihercai44 dk önce
    Vay sapiklar vay, siz ancak kendi zihniyetinizi alasagi edersiniz!
  • vatansevervatansever48 dk önce
    atın bu dinsizleri okumaya hakları yok
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU51 dk önce
    ONLAR DİN DÜŞMANI DEĞİL,İSLAM VE MÜSLÜMAN DÜŞMANLARI.DİNLERİNİ DE,İMANLARINI DA BİLİYORUZ.demokrasi,atatürkçülük,modernite vs..maskeleri.
  • HACI HACI 52 dk önce
    Maalesef eğitim sistemimiz iflasın içinde. Chpkkipsp alayının istediği bu sistemi Akparti iktidarında hala değiştirememiş olması çok acı
  • Mustafa Biçer Mustafa Biçer 54 dk önce
    Siz nah yıkarsınız Ak partiyi
  • AsınAsın1 sa önce
    Asın gitsin hepsini

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