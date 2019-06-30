İşte paçavraların güzellediği sözde öğrenciler! Dördü de gözaltına alındı

Taha Emre Özdemir Ankara

Devrim Stadyumu'nda saat 14:00'da başlayacak mezuniyet töreni öncesi ODTÜ Öğrenci Kolektifleri Yürütme Kurulu üyelerinden dört 'öğrenci' evlerine düzenlenen baskınla göz altına alındı. Din düşmanı paçavra Cumhuriyet'in güzelleyerek haberleştirdiği 'öğrenci'lerin skandal sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Gezici teröristlere 'şehit' diyorlar!

Gözaltına alınanlardan Meziyet Yıldız, Gezi olaylarına ilişkin mesajında, "Gezi'nin yıl dönümünde Kavaklık direnişi şenliğimizde buluşuyoruz." ifadelerini kullanırken bir diğer 'öğrenci' Emrecan Konyalı da Gezici teröristler için 'şehit' ifadesini kullanarak şunları söylemişti:

"Ethem Sarısülük anması için Güvenpark'taydık. Gezi şehitlerimizi mücadelemizde, sosyalizm kavgamızda yaşatacağız. Sosyalistler Varsa Umut Var!"

'Homofobik iktidarınızı yıkacağız'

Hemen her paylaşımında AK Parti iktidarına yönelik tehditlerde bulunan Yıldız, eşcinsel sapkınları desteklediği bir diğer mesajında şunları söylemişti:

"Arkadaşlarımızı aldık. Bir kez daha haykırıyoruz Baskıcı, homofobik, nefret dolu iktidarınız yıkılacak!"

Her paylaşımlarında hakaret ve şiddet unsurları var!

Meziyet Yıldızdönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a verilen ödülü de şu sözlerle eleştirmişti:

"Ne kadar hayâsız olursa; mesleğinde o kadar başarılı sayılmaktadır.' diyen yazarla çalışan kadınları hedef alan, cinsiyetçi AKİT'e ödül veren Binali Yıldırım, kadın istihdamı bizimle arttı diyor. Biz kadınlar hepinizi iyi biliyoruz bu yalanları yutmuyoruz."

Bir başka mesajda yine dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a hakaret eden Yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İktidara geldikleri günden bu yana kadın düşmanı uygulamalar, söylemlerle hayatımızı mahvetmeye çalışan Binali Yıldırım bugün gelmiş kadınlara yönelik vaat açıklıyor, kadın istihdamı bizimle arttı diyor. Mırıldanma Binali, kabullen kadın düşmanlığını!"

Sokak olaylarının çığırtkanlığını yapıyorlar

Paylaşımları ile insanları sokak olaylarına davet eden Emrecan Konyalı, bugün Taksim'de düzenlenecek LGBTİ yürüyüşü için şöyle çığırtkanlık yaptı:

"MFT olarak 30 Haziran Pazar(Yarın) 19.00'da Taksim Fransız Kültür Derneği önünde olacağız."