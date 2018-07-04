İşte oy kullandığınız sandıktan çıkan sonuç!
24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sandıklarındaki oy sayıları erişime açıldı. Haberimizdeki linke tıklayarak oy kullandığınız sandıkdaki çıkan sonucu görebilirsiniz...04 Temmuz 2018 Çarşamba 19:20
YSK, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde kesin sonuçları açıkladı.
HERKES SONUÇLARA ERİŞEBİLİR
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, vatandaşların da oy kullandıkları sandıkların sonuçlarına bugün itibariyle erişebileceklerini açıkladı.
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