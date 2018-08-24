İste Osmanlı’daki eğitim gerçeği

Osmanlı Devleti döneminde yaşayan topluma “gerici” ,”zalim” ve “yobaz” diyerek adeta tarihimize kin kusan CHP’nin çirkin söylemlerinin ‘mesnetsiz’ olduğunu gözler önüne seriyoruz. 24 Haziran’da yaşadığı seçim hezimetinin ardından koltuk savaşlarının başladığı CHP’nin Osmanlı’da yaygın eğitim olmadığı, Osmanlı insanının cehalete mahkûm edildiği yönünde yürüttüğü algı operasyonu da çöktü.

EĞİTİMDE PATLAMA YAŞANDI

Gazetemiz Akit; Osmanlı Devleti’ni itibarsızlaştırma adına sürekli kara propaganda yürüten malum zihniyeti üzecek çarpıcı bir araştırma yaptı. İlkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her alanında okullar açan Osmanlı Devleti’nin eğitim reformlarının Cennetmekân Sultan Abdülhamid Han döneminde adeta patlama yaptığını ortaya koydu. 3 kıta, 7 iklimde hakimiyet gösteren Osmanlı Devleti’nin her yıl ortalama 400 okul açarak tarihi bir rekora imza attığı belirlendi. Osmanlı Devleti’nin en kritik devrinde otuz üç yıl hükümdarlık yapan Abdülhamid Han’ın hükümdarlığı boyunca 835 ortaokul ve lise bulunuyorken, 1923’te bu sayının 95’e düştüğü tespit edildi. Tahta oturduğu 1876 yılında 250 olan rüşdiye (ortaokul) sayısının tahttan indirildiği 1909’da 900’ü bulduğu belirtildi.

HER YIL YÜZLERCE OKUL AÇILDI

Başta İstanbul olmak üzere tüm Anadolu’da eğitimin yaygınlaştırılması artırılması için büyük çabaların verildiği aynı süreçte, 6 olan idadi sayısının 109’a çıkartıldığı vurgulandı. Osmanlı Devleti’nin çöküşünü otuz üç sene geciktiren ve eğitim, kültür, sanat, mimarî, askerî teşkilat, bilim ve teknoloji sahalarında yeniliklerde bulunan Abdülhamid Han döneminde her yıl ortalama 400’e yakın ilkokul açıldığı kaydedildi. İslam ilkelerini benimseyen bir anlayışla eğitimde büyük reformlara imza atan, okullaşma ve eğitimdeki çocuk sayısı bakımından Sultan II. Abdülhamid dönemine ancak 1950’lerde ulaşıldığı ifade edildi.

OSMANLI’DAN SONRA OKUR SAYISI DÜŞTÜ

1908-1914 tarihleri arasında Osmanlı Devleti sınırları içinde yayınlanan 801 dergi ve gazetenin toplam satışının yüz bin civarında olduğu, 1920-1925 yılları arasında ise, gazete ve dergi çeşidinin 252’lere, okur sayısının da 40 binlere düştüğü belirtildi. Harf Devrimi’nden (1928) sonra, gazete ve dergi sayısının ise 50’lere, okur sayısının 20 binlere gerilediği ifade edildi.

Abdülhamid Han’a ‘Kızıl Sultan’ iftirası atan CHP’nin; Cumhuriyet devrinde yetişen siyasi, mühendis, doktor ve hukukçuların Abdülhamid’in inşa ettirdiği okullarda eğitim almasına sessiz kalması ise manidar karşılanıyor.