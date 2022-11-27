İşte ortaklarınızın dine bakışları! Saadetliler bu yazıyı iyi okusun, bu karikatüre iyi baksın

yeniakit.com.tr

Cumhuriyet paçavrası, dini değerlere saldırmak için fırsat kolluyor. Gündemle ilgili bir konu bulamayınca laiklik üzerinden İslam’ı hedef alan Cumhuriyet, bugün yine tepki çeken bir yazıya yer verdi.

Yazıda Cumhuriyet rejiminin laiklik temeli üzerine kurulduğu vurgulandı. Mehmet Alev Coşkun’un kaleme aldığı yazıda, darbeci kemalistler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes hedef gösterildi. Ayrıca AK Parti hükümetiyle Demokrat Parti aynı kefeye konuldu.

Yazının yanında bir de rezil karikatür yer aldı. Eski tarihli karikatürde İslam yılana benzetildi. Kafatasını saran yılana yani İslam’a kemalist ilkelerin bıçak gibi saplandığı görüldü. Ayrıca İslam yılanını başına taç edenlere irticacı (gerici) denmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Saadet Partisi ne diyecek?

Cumhuriyet gazetesi, CHP’nin gayri resmi yayın organı… Kurulduğu günden bu yana, başlarda çaktırmadan, daha sonra açık açık İslam’a ve Müslümanlara karşı cephe alan CHP’nin gazetesi bu yazıyı ve karikatürü yayınlamakla esasen şaşırtmadı.

Asıl şaşırtan, CHP ve zihniyetinin bu karşıtlığına rağmen onlarla yol yürümeye çalışan Müslümanlar oldu!..

Saadet Partisi tüm bu gerçeklere rağmen CHP’nin kuyruğuna takılmaktan çekinmiyor. AK Parti’ye cephe alıp Müslümanların partisi olduğunu ileri süren Saadet Partisi’nin, İslam’ı ve Müslümanları hedef alan Cumhuriyet’e tepki verip vermeyeceği merak konusu oldu!..