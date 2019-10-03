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İşte, OGM personel alımı yerleştirme sonuçları!

Orman Genel Müdürlüğü personel işe alımı için başvuruda bulunanlar bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Beklenen gelişme yaşandı ve OGM personel alım yerleştirme sonuçları açıklandı.

03 Ekim 2019 Perşembe 17:32
İşte, OGM personel alımı yerleştirme sonuçları!

Orman Genel Müdürlüğü personel işe alımı için başvuruda bulunanlar bir süredir sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Beklenen gelişme yaşandı ve OGM personel alım yerleştirme sonuçları açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü personel sıkıntısı nedeniyle 1146 kişilik sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu. Söz konusu ilana ise adaylar 13 Eylül 23 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuru yaptı. Yapılan incelemelerin ardından OGM 3 Ekim Perşembe günü personel alım yerleştirme sonuçları açıkladı. 

İncelemeler tamamlandı

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvurular KPSS puanı durumuna göre yapıldı. Adaylardan lise mezunları için KPSSP94, Ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranıyordu.

Değerlendirmelerde en yüksek puana sahip olan adayların yerleştirme işlemi yapıldı. Bu bağlamda Adayların kamu Personeli Seçme Sınavından almış oldukları puan durumları büyük rol oynadı ve en yüksek puandan başlanmak üzere en dşüğüne kadar sıralama yapıldı.

Farklı şehirlerde alımlar gerçekleşti

Yerleştirmeler Türkiye'nin farklı şehirleri için yapıldı. 50 mühendis, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, 1 tekniker, 708 büro personeli ve 300 şoför işe alındı.

OGM personel alımı yerleştirme sonuçlarına nasıl ulaşılır?

3 Ekim Perşembe günü açıklanan Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yerleştirme sonuçlarını e-devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla isealim.ogm.gov.tr adresinden sorgulayabilirsiniz. Bu arada posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 17:32
  1. OGM personel alımı yerleştirme sonuçları!
  2. OGM
  3. Orman Genel Müdürlüğü
  4. OGM sonuçları açıklandı mı

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