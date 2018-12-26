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İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı

TÜİK, memur ve memur emeklisinin Ocak zammını belirleyen enflasyon verisini yüzde 10,64 olarak açıkladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:59
İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı

Asgari ücrete yapılan yüzde 26,05'lik zammın ardından memur ve memur emeklilerini de bir heyecan sardı. Yeni yıla sayılı günler kala, milyonlarca kişi ne kadar zam alacağını merak eder oldu.

Enflasyon farkı belirleyici

Toplu sözleşmeye göre memura yüzde 9 zam garanti. Görevdeki ve emekli olan memurlar yapılan toplu sözleşmeye göre; 2019 yılı Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında ise yüzde 5 zam alacak. Ancak memurun zammını belirleyecek bir kriter daha bulunuyor. Oda 2018'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı.

Yüzde 3,5'i aşan enflasyon farkı zamlara yansıyacak

2018 yılının Temmuz- Aralık döneminde enflasyon yüzde 3,5'i aşarsa bu oranla gelecek enflasyon arasındaki fark memur maaşlarına zam olarak yansıyacak.

Memuru Ocak'ta yüzde 11,14'lük zam bekliyor

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) son açıkladığı enflasyon verisi 10,64 oldu. Buna göre enflasyon farkı yüzde 7,14 olacak. Buda 2019 Ocak'ta yapılacak yüzde 4'lük zama eklendiğinde memurun Ocak zammını yüzde 11,14 olarak belirliyor. Ancak kesim rakam Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:59
  1. Türkiye
  2. Türkiye İstatistik Kurumu
  3. TÜİK

YORUM YAZ

  • KARADAĞLIKARADAĞLI43 dk önce
    Madem enflasyon farkı %7, ozaman sayın Reis neden maaşına %26 zam yaparak maaşını 50.000 Tl den 76.000TL ye çıkardı. Bu haksızlık değilmi. Kendine reva gördüğünü halkına reva görmeyen biri Devlet Başkanı olabilirmi. Söze gelince HZ ÖMER Ra nın adaletinden dem vururlar. HZ ÖMER çarpsın sizi.

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