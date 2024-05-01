İşte o meyve! Öyle bir şey ki, şifa deposu ile dolu: Bunu görenler sonuçtan hayrete düştüler!
Atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz ve eşsiz tadıyla son yıllarda öne çıkan bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Bunu görenler sonuçtan hayrete düştüler.
Şifa deposu, osteoporoza karşı koruyan, beyin fonksiyonlarını iyileştiren ve kanser oluşumunu önleyen bu gıdalardan günde sadece üç adet tüketin. İşte mucizevi özelliklere sahip meyveler ve faydaları…
İşte şifa deposu meyve
Kızılcık, ekşi ve acı çeşitleri bulunan kırmızı bir besindir. Genellikle kurutulmuş tüketilir. ancak nadiren çiğ olarak tüketilir. Sonbaharda hasat edilir ve yaban mersini familyasına aittir; C, E, K vitaminlerini, manganez minerallerini ve antioksidanları içerir.
C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı korur ve grip enfeksiyonlarına karşı korur. Kollajen üretim sürecine katılır ve cilt ve eklem sağlığında önemli rol oynar. İçerdiği antioksidanlar cilde zarar veren toksinleri uzaklaştırırken cildi güzelleştirir.
80 gramlık bir kızılcık meyvesinin besin değerleri; Kalori: 12. Protein: 0.3 g. Karbonhidrat: 2.7 g. Şeker: 2.7 g. Yağ: 0.1 g. Lif: 3.2 g. Potasyum: 76 mg. C vitamini: 10 mg.
Kemikler için %100 şifa kaynağı
Kızılcık tüketmek; Sağlıklı kemikleri teşvik ederek, osteoporoz olarak da adlandırılan osteoporoz riskine katkıda bulunur. İçerdiği kalsiyum sayesinde düzenli tüketim kasların ve kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.
Kalp dostu kızılcık meyvesi
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Kızılcık; İçerdiği folik asit, flavonoidler ve potasyum sayesinde kalp sağlığını destekler. Kolesterol ve kan basıncını düzenleyerek kalp sağlığını korur. Ayrıca kan damarlarının tıkanmasını önleyerek kalp krizi riskini de önleyebilir.
Böbrek taşı düşürücü etkisi
Kızılcık yemek böbrek taşlarının kolayca kaybolmasına yardımcı olabilir. American Family Physician dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre kızılcık, daha asidik idrarda taşların önlenmesine yardımcı olabilir.
İdrar söktürücü etkisi
Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların sağlıklı hareket etmesini sağlar. Kanaldaki istenmeyen bakterilerle savaşır idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabilir bir idrar söktürücüdür. Bir çalışmada, 50 ila 80 yaşları arasındaki kişilerde bir fincan kızılcık tüketmenin etkileri incelendi.
Araştırmanın sonuçlarına göre kızılcık tüketiminin beyin fonksiyonlarını etkileyerek iyileştirmeye yardımcı olabileceği sonucuna varıldı. Hatta araştırma sonucunda katılımcıların kötü kolesterol olarak adlandırılan lipoprotein kolesterol düzeyinde iyileşme olduğu tespit edildi.
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