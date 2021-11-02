İşte o ihtimaller! Terörist Duran Kalkan'ın itirafı ne anlama geliyor?
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, PKK'nın kurucularından olan terörist elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı itirafların ne anlama geldiğini açıkladı.
PKK'nın kurucularından olan terörist elebaşı Duran Kalkan, PKK'ya yakın bir siteye röportaj verdi. Kalkan o röportajında, PKK'nın Avrupa tarafından desteklendiğini söyledi. Çözüm sürecine vurgu yapan Kalkan, Avrupa ülkelerinden terör örgütüne "çatışmayı kesmeyin" talimatı geldiğini de açıkladı.
Duran Kalkan'ın itirafı ne anlama geliyor?
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın açıklamaları ele alındı. Karahasanoğlu, teröristbaşı Duran Kalkan'ın itiraflarının ne anlama geldiğini programda detaylarıyla deşifre etti.