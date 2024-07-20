İşte o fotoğraf: Harpoon yerini NSM’e bırakıyor: Her şey artık farklı olacak mı?

ABD Donanması’nda uzun yıllardır hizmet veren Arleigh Burke Sınıfı Muhrib USS Fitzgerald, katıldığı tatbikatta Deniz Saldırı Füzesi (NSM) ile görüntülendi.

1971 yılından beri 2 yıl arayla düzenlenen RIMPAC tatbikatında görev yapan USS Fitzgerald’ın ilk defa NSM füzesi taşıdığı, çekilen fotoğraflar sayesinde ortaya çıktı. Arleigh Burke Sınıfı Muhripler, şu ana kadar RGM-84 Harpoon Gemisavar füzelerini kullanırken, Amerikan Donanması’nın gemiye NSM silah sistemini entegre ettiği görülüyor.

Arleigh Burke Sınıfı Muhriplere, bir süredir yeni radar ve elektronik harp sistemlerini desteklemesi için radikal fiziksel modernizasyonlar uygulandığı biliniyor. Ortaya çıkan görüntüler sayesinde, NSM Gemisavar Füzesi’nin de bu modernizasyonun en önemli unsurlarından olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraflarda USS Fitzgerald Muhribpnin arka tarafında 2 adet NSM lançeri görülüyor. Bu lançerlerden her biri 4 füzeye kadar taşıma kapasitesine sahip.

NSM füzelerinin, Harpoon’lar ile ne zaman değiştirildiği bilinmiyor. Amerikan Donanması da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. ABD ordusu, NSM’i ilk olarak 2014 yılında USS Coronado’da test etmiş ve 2018’de ise platformu tüm gemilerinde kullanmak için seçmişti.

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2021 yılında ABD’de, NSM Gemisavar Füzesi’nin Arleigh Burke Sınıfı Muhriplere entegrasyonu gündeme gelmiş ve ABD Deniz Kuvvetleri Teğmeni Lewis Aldridge konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Deniz Saldırı Füzesi’nin (NSM) muhriplere veya denizaltılara yerleştirilmesi planlanmıyor.’’ ifadelerini kullanmıştı.

NSM, Norveçli Kongsberg Defence & Aerospace tarafından gemisavar ve karaya yönelik saldırı operasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş olsa da platformun JSM adı verilen çok rollü ve havadan fırlatılan bir versiyonu üzerinde de çalışılmaktadır. JSM, F-35’te kullanılacak.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com