İşte o anlar! Meral Akşener'e Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sorusu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantının düzenlendiği ek binaya saat 11.10'da giriş yaptı.

Akşener, burada görevine geri dönen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile de el sıkıştı.

İmamoğlu ve Yavaş sorusu

Akşener, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın açıklamalarının basın mensuplarınca kendisine yöneltilmesi üzerine, "Sağ olun, teşekkürler" dedi.

Edinilen bilgilere göre seçimlerin, Altılı Masa sürecinin ve cumhurbaşkanı adaylığı konularının görüşüleceği toplantının ardından Akşener, saat 14.00'te partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle de bir araya gelecek. Bu toplantıda da yine aynı konular görüşülecek.

Öte yandan, Akşener'in partisinin belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı devam ediyor.

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