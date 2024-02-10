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Gündem İşte o anlar! Aziz Yeniay o anları anlattı!
Gündem

İşte o anlar! Aziz Yeniay o anları anlattı!

Yeniakit Publisher
2024-02-10 19:20:00 - 2024-02-10 19:44:53

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay saldırı anını anlattı.

Yeni Akit Özel- AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, saldırı anını eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Davut Gül’e anlattı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin başsavcılıktan açıklama yapıldı. 


Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernekte seçim çalışmaları yürüttüğü esnada, derneğin bulunduğu sokağın başından silahla ateş açılması sonucu bir vatandaşımızın yaralanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüphelilerin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." denildi.

Ayrıca, olayı çevredeki bir güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde, olay yerine gelen beyaz aracın camından çıkan şüphelilerin ateş ettiği tespit edildi. Ardından aracın buradan uzaklaştığı görüldü.

Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı
Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında silahlı saldırı

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