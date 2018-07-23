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İşte Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para

Adnan Oktar'ın kanalı A9'un kuruluş yıl dönümü etkinliğinde sahneye çıkan ve Adnan Oktar için 'çok zarif bir beyefendi' anonsu yapan Muazzez Ersoy'un, etkinlik için 150 bin lira aldığı açıklandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:51
İşte Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para

Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, geceye katılan "ünlü" bir isimle konuştuğunu ve kaleme aldığı yazısında Muazzez Ersoy’un 150 bin TL, Muazzez Abacı’nın ise 100 bin TL ücret aldığını iddia etti.

"DAHA ÖNCE BİR ARAYA GELMEMİŞTİK"

Muazzez Ersoy'dan "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi... Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekânda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz malesef" açıklaması gelmişti.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:51
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