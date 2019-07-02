İşte, minik gurmelere brokoli sevdirmenin en kolay yolu
Minik hanım ve beyler son derece besleyici olan brokoliyi tüketme konusunda çoğu zaman direnç gösterebilir. Sizin çocuğunuz da brokoliye karşı önyargılıysa mutlaka bu tarifi denemelisiniz.02 Temmuz 2019 Salı 13:34
Çocukların büyük bir kısmı sebzelere karşı önyargılıdır. Bu durum genellikle ailelerin baskıcı tavırlarından kaynaklanıyor. Evlatlarımızın çoğu sebzeyi ağzına sürmek istemese de makarna, patates kızartması ve köfte gibi lezzetlere ‘hayır’ demekte güçlük çekerler. Bu nedenle sizler de çocuklarınıza onlar anlamadan sebze yedirmek istiyorsanız, sevmediklerini daha doğrusu önyargılı oldukları gıdaları sevdiklerinin içine fark etmeden ekleyebilirsiniz. Minik makarna canavarınız, bu leziz tarifle brokoliye karşı olan önyargılarını yıkacaktır.
Brokolili makarna tarifi
Malzemeler:
- 1 paket tam buğday makarna
- Bir adet küçük boy brokoli
- Süzme peynir
- Limon
- Ceviz
Öncelikle brokolileri temizleyip, buharda pişirin.
Brokoli pişerken makarnayı haşlamaya başlayın.
Rondonun içerisine süzme peynir, birkaç damla limon suyu, ceviz ve makarnanın suyundan bir-iki kepçe ekleyip karıştırın.
Sos, makarna ve brokoliyi büyük bir kasede karıştırın.
Servis aşamasında tabağın üzerine birkaç parça ceviz daha gezdirebilirsiniz.
Brokolinin faydaları nelerdir?
Brokoli bazı kanser türlerine karşı koruyucu özellik taşır.
Brokoli yüksek kan şekeri değerlerini dengeler.
Bu lezzetli sebze damar ve kalp sağlığı için son derece faydalıdır.
İçerdiği lifler sayesinde brokoli sindirim sistemini düzenler.
Yapılan çalışmalar brokolinin beyin sağlığına iyi geldiğini kanıtlamıştır.
İçerdiği C vitamini nedeniyle brokoli bağışıklık sistemini güçlendirir.
Brokoli diş sağlığı için de son derece kıymetlidir.
Güçlü kemikler için özellikle çocukların brokoli tüketmesi son derece önemlidir.
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