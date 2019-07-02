0553 313 94 23

İşte, minik gurmelere brokoli sevdirmenin en kolay yolu

Minik hanım ve beyler son derece besleyici olan brokoliyi tüketme konusunda çoğu zaman direnç gösterebilir. Sizin çocuğunuz da brokoliye karşı önyargılıysa mutlaka bu tarifi denemelisiniz.

02 Temmuz 2019 Salı 13:34
İşte, minik gurmelere brokoli sevdirmenin en kolay yolu

Çocukların büyük bir kısmı sebzelere karşı önyargılıdır. Bu durum genellikle ailelerin baskıcı tavırlarından kaynaklanıyor. Evlatlarımızın çoğu sebzeyi ağzına sürmek istemese de makarna, patates kızartması ve köfte gibi lezzetlere ‘hayır’ demekte güçlük çekerler. Bu nedenle sizler de çocuklarınıza onlar anlamadan sebze yedirmek istiyorsanız, sevmediklerini daha doğrusu önyargılı oldukları gıdaları sevdiklerinin içine fark etmeden ekleyebilirsiniz. Minik makarna canavarınız, bu leziz tarifle brokoliye karşı olan önyargılarını yıkacaktır.

Brokolili makarna tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket tam buğday makarna
  • Bir adet küçük boy brokoli
  • Süzme peynir
  • Limon
  • Ceviz

Öncelikle brokolileri temizleyip, buharda pişirin.

Brokoli pişerken makarnayı haşlamaya başlayın.

Rondonun içerisine süzme peynir, birkaç damla limon suyu, ceviz ve makarnanın suyundan bir-iki kepçe ekleyip karıştırın.

Sos, makarna ve brokoliyi büyük bir kasede karıştırın.

Servis aşamasında tabağın üzerine birkaç parça ceviz daha gezdirebilirsiniz.

Brokolinin faydaları nelerdir?

Brokoli bazı kanser türlerine karşı koruyucu özellik taşır.

Brokoli yüksek kan şekeri değerlerini dengeler.

Bu lezzetli sebze damar ve kalp sağlığı için son derece faydalıdır.

İçerdiği lifler sayesinde brokoli sindirim sistemini düzenler.

Yapılan çalışmalar brokolinin beyin sağlığına iyi geldiğini kanıtlamıştır.

İçerdiği C vitamini nedeniyle brokoli bağışıklık sistemini güçlendirir.

Brokoli diş sağlığı için de son derece kıymetlidir.

Güçlü kemikler için özellikle çocukların brokoli tüketmesi son derece önemlidir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafikte yangına giden itfaiyenin yolda yaşadıkları araç kamerasına yansıdı
    1. Trafikte yangına giden itfaiyenin..
    2. Yaz eğlenceleri çocuk tiyatroları ile..
    3. Büyükşehir muhtarları dinliyor
    4. Avrupa Parlamentosu'nda Brexitçilerden..
    5. Altınyıldız Classsics Özbekistan’da..
    6. AK Parti İl Başkanı Yıldız, Ayvacık’ta..
    7. Sındırgı’da turizm yatırımları mercek..
    8. İnegöl’de kanola hasadı başladı
    9. "Çanakkale Muharebeleri Sıhhiye..
    10. Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı..
    11. Çocuklarda idrar kaçırma hastalık..
    12. Burhaniye’de ot yangını korkuya neden..
    13. İçişleri Bakanlığı'ndan Suriyeliler..
    14. Defne serüveni başlıyor
    15. Mahmutbey’de feci kaza: 1 ağır yaralı
    16. Burhaniye’de 4 plaja mavi bayrak..
    17. Aydın’da 9 bin 568 adet gümrük kaçağı..
    18. Gençlerbirliği sağlık kontrolünden geçti
    19. Senegal'de yüksek kalitede gaz rezervi..
    20. Sigara kaçakçılığı operasyonu: 35..
    21. Askıda Ekmek Projesi için takımlar..
    22. Kulak hastalıkları yaz aylarında..
    23. Meteoroloji o iller için saat verdi!..
    24. Sahte alkolden hayatlarını kaybedenler..
    25. ABD’li senatörden Türkiye’ye Patriot..
    26. Başkan Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu..
    27. Kafasına sac düşen işçi yaralandı
    28. Yıllarca kadavra olmak için yaşadı,..
    29. Çorum’da yangın
    30. Erzincan'da otomobil ile hafif ticari..
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız