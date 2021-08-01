İşte milletin adamı! Başkan Erdoğan halk ile iç içe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yangınlardan en fazla zarar gören bölgelerden olan Antalya'nın Manavgat ilçesini ziyaret etti. Manavgat ilçesine bağlı Kalemler Köyü'ne gelerek vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Erdoğan, yetkililere sorunların giderilmesi için talimat verdi.

Yaşanan tüm sorunları çözeceklerini belirten Başkan Erdoğan, "Biz buraya birileri gibi turistik seyahate gelmedik. Birileri turistik seyaha gelebilir" diye konuştu. Bunun üzerine vatandaşlar, "Sağ olun başkanım Allah razı olsun" diyerek Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Recep Tayyip Erdoğan demek millete hizmet demektir" ifadelerini kullandı.

Tebessüm ettiren görüntüler

Erdoğan daha sonra Antalya'da bir grup izci gencin sevgi gösterisiyle karşılaştı. Gençlerin Erdoğan'a izci selamını öğrettiği anlar görenlere tebessüm ettirdi.