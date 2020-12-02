İşte millete böyle uzaklar... Karanlık odatv Türkiye'den 'yabancı ülke' gibi bahsetti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında Türkiye’yi Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği arttırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Pompeo'nun “Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye karşıtı bir cephede topladığını, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tuttuğunu ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddettiğini söyledi.

ABD'nin terör örgütü YPG'ye olan desteğine vurgu yapan Çavuşoğlu, ABD ile Fransa'nın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini belirtti.

Odatv Türkiye'den yabancı bir ülke gibi bahsetti

Kaçak siteler üzerinden algı operasyonlarına devam eden karanlık odatv ABD ve Türkiye arasında yaşanan karşılıklı bu gerilimi sankiş yabancı ülkeden bahseder gibi verdi.

Türkiye’nin değerlerini benimseyemen solak zihniyetin temsilcilerinden karanlık oda, Türkiye sanki kendi ülkeleri değilmiş gibi Çavuşoğlu ve Pompeo arasındaki gerilimi haberleştirdi.

Sitede yer alan skandal haberde “ABD ve Türkiye birbirine girdi, karşılıklı ağır suçlamalar” başlığı kullanıldı. Haberin içeriğinde de Türkiye’den yabancı bir ülkeymiş gibi bahsedildi.

İşte o haber;