İşte mide ameliyatı ile ilgili her şey

Yeniakit Ankara

Günümüzde farklı sebeplerden dolayı mide ameliyatları geçiren insan sayısı günden güne artış göstermektedir. İnsanların mide ameliyatları olmasına sebep olan ilk neden kilo verememektir. Kilo kontrolünde sıkıntılara yaşayan insanlar ilk olarak cerrahi işlemsiz olarak kilo vermeye çalışırlar. Kilo verme sıkıntısını hala yaşayanlar bir uzman doktora danışarak dahilinde mide ameliyatını olurlar.

Mide ameliyatı öncesi dikkat edilmesi gerekenler

ClinicExpert doktorlarına göre her cerrahi operasyon öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu durum mide ameliyatları içinde geçerlidir. Mide ameliyatı öncesinde dikkat edilmesi gereken ilk husus kişinin sağlık kontrolleri sonucudur. Genellikle kilo verme konusunda sıkıntı yaşayan insanlar sağlık sorunları yaşamaktadır. Bu tarz sebeplerden dolayı mide ameliyatı öncesi sağlık kontrolünden geçirilmesi şarttır. Sağlık kontrolünün tam yapılmaması durumda yapılan cerrahi işlemlerde riskler çok fazladır. Sağlık kontrolünden geçen hasta için mide ameliyatı riskleri değerlendirilmelidir. Ameliyat olacak hastanın vücudu ameliyat için uygun ise hasta mide ameliyatına hazırlanır. Hasta ile doktor sürekli iletişim halinde olmalıdır. Hastanın sağlıklı ve estetik duruşu için mide ameliyatını gerçekleştirilir.

Mide ameliyatı sonrası dönemlerde tekrar kilo alınır mı?

ClinicExpert doktorlarına göre insanların mide ameliyatını olmasının sebebi aşırı kilolarıdır. Mide ameliyatı sonrası için birçok hasta yeniden kilo almak istemez. Aslında mide ameliyatlarında mide vücudun kilo almamasına göre cerrahi işlem geçirmektedir. Günümüzde birçok aşırı kilolu insan mide ameliyatını tercih ederek kilo vermektedir. Özellikle de son dönemlerde mide ameliyatını tercih edenlerin sayısı artmaktadır. Aşırı kilolu insanlar da mide ameliyatı riskleri dikkate alarak tercih etmektedirler. Mide ameliyatını geçirmiş insanlarda bazen tekrardan kilo alabiliyorlar. Asıl iş mide ameliyatını geçirdikten sonra başlamaktadır. Hasta günlük hayatındaki yeme içme düzenine dikkat etmezse mide ameliyatından sonra tekrardan kilo alabiliyor. Çünkü mide esnek bir organdır. Yavaş yavaş kendini yeme içme düzenine göre ayarlar. Onun içinde hasta mide ameliyatı sonrasında yeme içme düzenine dikkat etmesi gerekir.

Mide ameliyatı sonrası süreç ile hayatınız değişir mi?

ClinicExpert doktorlarına göre özellikle de son dönemlerde estetik duruşlar ön plandadır. Fakat mide ameliyatlarındaki asıl amaç sağlıklı olarak hayata devam edebilmektir. Mide ameliyatı riskleri oluşmadan mide ameliyatını başarılı olarak geçiren insanlar sağlıklı olarak yaşıyorlar. Gündelik hayatlarındaki yaşanan ufak sağlık sorunları genellikle sona ermiş oluyor. Böylelikle yaşadıkları hayattan daha fazla tat almaktadırlar. Estetik duruşları da mide ameliyatı sonrası süreç ile değişmektedir. Estetik olarak hoş bir görünüme sahip olmak insanın özgüveninin daha fazla oluşmasını sağlamaktadır. İnsanlar ile daha kolay iletişim kurarlar. Mide ameliyatını başarılı olarak geçiren hastalar hayatlarına daha enerjik olarak devam etmektedirler. Mide ameliyatından sonrası için genellikle de hastaların hayatları da değişmektedir.