İşte Mesut Özil'in yeni mesleği
Dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, spor kariyerinin yanına bir de internet yayıncılığını ekledi. Özil, internetten yayın yaparak kısa sürede 140 bin takipçiyi aştı.16 Kasım 2018 Cuma 12:30
Dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil kısa süre önce adım attığı Twitch yayıncılığında da oldukça iddialı. Yaptığı canlı yayınlarla kısa sürede 140 bin takipçiyi geçen Arsenalli yıldız, futbolda olduğu gibi internet dünyasında da adından bahsettirdi.
Yaptığı yayınlar ile oyun severlerin yoğun ilgisini çekemeyi başaran başarılı futbolcu, yayınları sırasında Türkçe konuşarak Türkiye'den yayını takip eden hayranlarını da ihmal etmiyor. Özil'in Twitch yayın hayatının nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.
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