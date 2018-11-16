İşte Mesut Özil'in yeni mesleği

Dünyaca ünlü Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil kısa süre önce adım attığı Twitch yayıncılığında da oldukça iddialı. Yaptığı canlı yayınlarla kısa sürede 140 bin takipçiyi geçen Arsenalli yıldız, futbolda olduğu gibi internet dünyasında da adından bahsettirdi.

Yaptığı yayınlar ile oyun severlerin yoğun ilgisini çekemeyi başaran başarılı futbolcu, yayınları sırasında Türkçe konuşarak Türkiye'den yayını takip eden hayranlarını da ihmal etmiyor. Özil'in Twitch yayın hayatının nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.