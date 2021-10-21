İşte Meral Akşener’in ‘yok’ dediği hukukçular!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. İki isim görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi

Akşener şunları kaydetti: "Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor dedi sayın Başkan, doğrudur. Laiklik konusundaki hassasiyet üzerinden sordunuz. Laiklik bir hukuk kuralıdır. Yani o ülkenin kanunlarının ilahi vahiye göre mi olacak yoksa insanlar için mi hazırlanacak ona karar veren bir hukuk terimidir. Hukuk normudur. Laikliği bugüne kadar siyasetçiler, iş adamları, din adamları konuştu. Hukukçuların konuştuğu görülmedi, ortadan kayboldu gitti. Laiklik aynı zamanda yapılacak kanunların ruhunu vaat ettiğine göre, onun normu olduğuna göre, demek ki 21. Yüzyıla uygun hukuk anlayışının ortaya konulması gerektiğini vaaz ediyor."

Yüzbinlerce kız öğrenci ‘laiklik’ mağduru

Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili programında , İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Laiklik’ ile ilgili açıklamaları masaya yatırıldı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Laikliği bugüne kadar siyasetçiler, iş adamları, din adamları konuştu. Hukukçuların konuştuğu görülmedi, ortadan kayboldu gitti” açıklamasını yapan Akşener’e, Anayasa Mahkemesi tarafından başörtülü oldukları için laiklik gerekçe gösterilerek Üniversite okuma hakları ellerinden alınan yüzbinlerce kız öğrenciyi hatırlattı.