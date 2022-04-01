İşte Meral Akşener ve avenelerinin imzaladığı bildirge! AİHM karar verdiği an Öcalan serbest

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bir mahkumun suçu ne olursa olsun, 20-25 yıl hapis yatması durumunda serbest bırakılmasına hükmediyor.

Daha önce tahliye edilmek için AİHM’ye başvuran terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın, henüz yeteri kadar hapis yatmadığı gerekçesiyle tahliye edilmemesine karar verilmişti.

Bu duruma rağmen CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin oluşturduğu 6’lı ittifak tarafından yayınlanan bildirgede, AİHM’nin kararlarının hızla tanınması gerektiği vurgulandı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, 6’lı ittifakın bildirgesindeki AİHM detayı da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

“AİHM 25 yıl yatmasını istiyor. AİHM karar verdiği an, bu adam suç işlemiş olsa bile çok uzun süre cezaevinde kaldı, insan hayata bir kere geliyor, dolayısıyla özgürlük bunun da hakkıdır, eski yıllarda yanlış da yapmış olabilir, 25 yılını cezaevinde geçirdiği için artık tahliye edilmesi gerekir’ dediği an, Meral Akşener’in de içinde bulunduğu 6’lı ittifakın birlikte açıkladıkları bildirgeye göre, anında Türk mahkemeleri de ‘Teröristbaşı Apo’nun tahliyesine göre…’ diye imzayı basacaklar.”