  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İşte Lionel Messi'nin yeni takımı...
Spor

İşte Lionel Messi'nin yeni takımı...

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden olan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de gösterdiği performansla ilerleyen yaşına rağmen parlamaya devam ediyor. Buradaki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Messi için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Arjantinli yıldızın bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusu. Birçok iddianın ortaya atıldığı 37 yaşındaki futbolcu için İngiltere'de çok konuşulacak bir haber kaleme alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 14:26:00 -
İşte Lionel Messi'nin yeni takımı...

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden olan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de gösterdiği performansla ilerleyen yaşına rağmen parlamaya devam ediyor. Buradaki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Messi için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Arjantinli yıldızın bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusu. Birçok iddianın ortaya atıldığı 37 yaşındaki futbolcu için İngiltere'de çok konuşulacak bir haber kaleme alındı.

İlerleyen yaşına rağmen Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de harikalar yaratan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fransız devi ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği merak edilen Arjantinli yıldız için birçok kulüp devreye girerken, Messi'nin hangi ekibi tercih edeceği tüm dünya tarafından merak konusu olmuş durumda. Konuyla alakalı İngiltere'nin önde gelen haber kaynaklarından The Athletic sürpriz bir iddiada bulunurken, Messi'nin yeni adresini açıkladı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatmak, Katalan devi Barcelona'nın ise yeniden transfer etmek istediği Lionel Messi'nin bir sonraki durağı David Beckham'ın da ortağı olduğu MLS kulübü Inter Miami olacak. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan takımın sahipleri Messi için harekete geçerken, yıldız oyuncunun babası Jorge Messi ile birkaç kez yüz yüze görüşme yapıldı ve şu ana kadar sıcak geri dönüşler aldı.

Haberde, Messi'nin halihazırda ABD'de mülkünün olduğunun da altı çizilirken, Arjantinli yıldızın da bu teklife sıcak baktığı, geçtiğimiz günlerde ülkesi adına son Dünya Kupası'na çıkacağını açıklayan Messi'nin dev organizasyon sonrası MLS'in yolunu tutacağını belirtti.

 


Gönül Dağı yeni transfer haberi ile gündemde! Bomba transferde diziye kim geliyor?
Gönül Dağı yeni transfer haberi ile gündemde! Bomba transferde diziye kim geliyor?

Medya

Gönül Dağı yeni transfer haberi ile gündemde! Bomba transferde diziye kim geliyor?

Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi
Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Medya

Türkiye'nin en iyi dizileri açıklandı! IMDb seçti: Gelmiş geçmiş en iyi 25 dizisi

Yok artık daha neler Yasemin Kay Allen!
Yok artık daha neler Yasemin Kay Allen!

Medya

Yok artık daha neler Yasemin Kay Allen!

Onlar seviniyor, biz üzülüyoruz!
Onlar seviniyor, biz üzülüyoruz!

Spor

Onlar seviniyor, biz üzülüyoruz!

Türkiye'den yeni petrol ve doğalgaz hamlesi
Türkiye'den yeni petrol ve doğalgaz hamlesi

Ekonomi

Türkiye'den yeni petrol ve doğalgaz hamlesi

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!
Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!

Ekonomi

Altın ve doları olanlar dikkat! İslam Memiş 2023'e girmeden uyardı: Ters köşe olmayın!

İtalyan kurabiyeleri tarifleri! Orjinal biscotti tarifi nasıl yapılır? Kolay, pratik en lezzetli ve kıtır kıtır İtalyan kurabiyesi
İtalyan kurabiyeleri tarifleri! Orjinal biscotti tarifi nasıl yapılır? Kolay, pratik en lezzetli ve kıtır kıtır İtalyan kurabiyesi

Gıda

İtalyan kurabiyeleri tarifleri! Orjinal biscotti tarifi nasıl yapılır? Kolay, pratik en lezzetli ve kıtır kıtır İtalyan kurabiyesi

Rus milletvekili Şeremet: Tahıl anlaşmasının bozulmasından 3 ülke suçlu, gıda krizini çıkarıyorlar!
Rus milletvekili Şeremet: Tahıl anlaşmasının bozulmasından 3 ülke suçlu, gıda krizini çıkarıyorlar!

Dünya

Rus milletvekili Şeremet: Tahıl anlaşmasının bozulmasından 3 ülke suçlu, gıda krizini çıkarıyorlar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23