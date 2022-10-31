İşte Lionel Messi'nin yeni takımı...

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden olan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de gösterdiği performansla ilerleyen yaşına rağmen parlamaya devam ediyor. Buradaki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Messi için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Arjantinli yıldızın bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusu. Birçok iddianın ortaya atıldığı 37 yaşındaki futbolcu için İngiltere'de çok konuşulacak bir haber kaleme alındı.

İlerleyen yaşına rağmen Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de harikalar yaratan Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'nin PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fransız devi ile sözleşme yenileyip yenilemeyeceği merak edilen Arjantinli yıldız için birçok kulüp devreye girerken, Messi'nin hangi ekibi tercih edeceği tüm dünya tarafından merak konusu olmuş durumda. Konuyla alakalı İngiltere'nin önde gelen haber kaynaklarından The Athletic sürpriz bir iddiada bulunurken, Messi'nin yeni adresini açıkladı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'in sözleşme uzatmak, Katalan devi Barcelona'nın ise yeniden transfer etmek istediği Lionel Messi'nin bir sonraki durağı David Beckham'ın da ortağı olduğu MLS kulübü Inter Miami olacak. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan takımın sahipleri Messi için harekete geçerken, yıldız oyuncunun babası Jorge Messi ile birkaç kez yüz yüze görüşme yapıldı ve şu ana kadar sıcak geri dönüşler aldı.

Haberde, Messi'nin halihazırda ABD'de mülkünün olduğunun da altı çizilirken, Arjantinli yıldızın da bu teklife sıcak baktığı, geçtiğimiz günlerde ülkesi adına son Dünya Kupası'na çıkacağını açıklayan Messi'nin dev organizasyon sonrası MLS'in yolunu tutacağını belirtti.



