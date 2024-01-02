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Ekonomi İşte lider ülke! Antalya’dan tüm zamanların rekoru
Ekonomi

İşte lider ülke! Antalya’dan tüm zamanların rekoru

Yeniakit Publisher
2024-01-02 11:47:00 -
İşte lider ülke! Antalya’dan tüm zamanların rekoru

Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden Antalya 2023 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı. Antalya'ya 2023 yılında 15 milyondan fazla yolcu dış hatlardan giriş yaptı.

Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden Antalya 2023 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı. Antalya'ya 2023 yılında 15 milyondan fazla yolcu dış hatlardan giriş yaptı.

Dünyanın gözde turizm merkezleri arasında bulunan Antalya'ya turist akını hız kesmeden devam ederken, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verileri paylaştı. Kente 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gelen turist sayısı 15 milyon 689 bin 258 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde gelen turist sayısı 13 milyon 508 bin 632, rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılında ise 15 milyon 280 bin 763 olmuştu. 31 Aralık itibarıyla da 2023 yılı turizmde yeni rekor yılı oldu.

Sadece aralık ayı dikkate alındığında da 2023 yılı yine tüm zamanların en iyi aralık ayı olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının aralık ayında giriş sayısı 243 bin 56, 2022 yılının aralık ayında giriş sayısı 295 bin 783 olurken Aralık 2023 giriş sayısı ise 317 bin 474 olarak rekor kırdı.

En fazla turist Rusya'dan

Antalya 2023 yılında, 3 milyon 461 bin 762 kişi ve yüzde 14,10’luk artış oranı ile en çok Rusya’dan ziyaretçi ağırladı. Rusları 3 milyon 363 bin 510 kişi ve yüzde 19’luk artış oranı ile Almanya, 1 milyon 318 bin 215 turist sayısı ve yüzde 14,85’lik artış oranı ile İngiltere, 1 milyon 68 bin 150 turist sayısı ve yüzde 39,60’lık artış oranı ile Polonya takip etti. Antalya’ya en çok ziyaretçi gönderen ilk on ülke arasında sırasıyla Hollanda, Kazakistan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İsrail ve Ukrayna yer aldı.
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