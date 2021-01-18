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Teknoloji İşte koronavirüs döneminde en çok indirilen uygulamalar
Teknoloji

İşte koronavirüs döneminde en çok indirilen uygulamalar

Kovid-19 salgını mobil alışkanlıkları değiştirdi. En çok iş, oyun, eğitim, sağlık ve medikal uygulamalar indirildi. Hava durumu, spor, navigasyon ve seyahat uygulamalarına ise ilgi azaldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 06:53:00 - 2021-01-18 06:57:21
İşte koronavirüs döneminde en çok indirilen uygulamalar

Salgının zirve yaptığı dönemlerde iş ve spor uygulamalarının indirilme oranı arttı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yaptığı çalışma, salgın döneminde değişen alışkanlıklarımızın 'indirilen mobil uygulama' kategorilerine de yansıdığını ortaya koydu.

Hazırlanan grafiğe göre indirilme sayısı artan uygulama kategorileri oyun, eğitim, sağlık fitness, medikal ve iş uygulamaları oldu. Vaka sayısının pik yaptığı dönemlerde en çok indirilen mobil uygulama yüzde 180 oranıyla iş uygulamaları oldu. İş uygulamalarını yüzde 140 oranıyla sağlık ve fitness uygulamaları takip etti. İndirilme sayıları azalan uygulama kategorilerinde ise hava durumu, spor, navigasyon ve seyahat kategorileri yer aldı. Navigasyon ve seyahat uygulamaları listenin son tercihleri oldu.

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