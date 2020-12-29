İşte kısıtlamaların etkisi! Koronavirüste birçok ilden beklenen haber geldi

Vaka sayılarında gerilemedeki en büyük etkenin büyükşehirler olduğu, ancak Türkiye genelinde aynı sonuçlara sahip olunmadığı ifade edildi. Vaka sayısındaki gerilemenin yüzde 60’ının İstanbul’da olduğu bilgisi paylaşıldı. Ankara, Bursa, İzmir gibi iller İstanbul’u izledi. Ancak Anadolu illerindeki vaka sayısındaki gerileme oranı yüzde 15’lerde kaldı. Bu nedenle kurallara uyulmasının çok önemli olduğu ve taviz verilmeden uygulanması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca vaka sayısındaki gerilemenin henüz ölüm oranlarına yansımadığı, ölümlerin yüksek olduğu değerlendirildi. Ölüm oranlarındaki düşüşün, ocak ayının ilk haftalarında görülmeye başlanacağı belirtildi. Yılbaşı kutlamalarının mücadeleye olumsuz etkisinin olup olmadığının ayın 10’una doğru görüleceği kaydedildi. Uzmanlar, alınan kararlar nedeniyle önemli bir artış beklemediklerini dile getirdiler. Alınan önlemler ve toplumsal bağışıklıkla birlikte vaka sayısındaki gerilemenin ocak ayı boyunca devam edeceği belirtiliyor. Aşı ile birlikte, önemli bir yol katedileceğine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Aşılama sürecinin başlamasının toplumsal bağışıklığa önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Toplantılarda mutasyon takibiyle ilgili de bilgi verildiği öğrenildi. Türkiye bir yandan İngiltere’de başlayan mutasyonlu virüs konusunda önlemler alırken, diğer taraftan ülke sınırları içinde görülen virüsün mutasyon takibi de yapılıyor. Yayılımda olan virüsün genomik diziliminin örnek alınarak izlendiği, fermuar yöntemiyle, dizilimdeki değişikliklere bakıldığı ifade edildi. Ancak riskin devam ettiği belirtiliyor. Son 15 gün içerisinde alınan önlemlerin anlamlı olduğu ancak daha önceki hareketlilikle mutasyonlu virüsün Türkiye dahil diğer ülkelere taşınmış olabileceği öne sürülüyor.

Kaynak: Hürriyet