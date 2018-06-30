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İşte kirli ittifakın kanıtı! PKK operasyonunda bakın ne bulundu

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait örgütsel kitap ve 1 adet F serisi ve 1 adet L serisi olmak üzere toplam 2 adet 1 dolar bulundu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:42
İşte kirli ittifakın kanıtı! PKK operasyonunda bakın ne bulundu

Valilikten yapılan açıklamada, Silopi ilçesinde, PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde terör örgütü güdümünde kurye, milis ve işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, operasyonel çalışmalarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplardan ele geçirilen örgütsel dokümanlardan elde edilen bilgilerde örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda, 19 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Yapılan aramalarda marka ve model bilinmeyen üzerinde Arapça yazılar yazılı tabanca ve tabancaya ait 57 fişek, 2 adet FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait örgütsel kitap, 1 adet F serisi ve 1 adet L serisi olmak üzere toplam 2 adet 1 dolar, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sembol ve resim içeren dokümanlar, 2 ruhsatlı tabanca ve 129 fişek ele geçirilmiş, ayrıca çok sayıda dijital materyallere el konulmuştur." denildi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 14:42
  1. fetö
  2. PKK
  3. silopi

YORUM YAZ

  • DürüstDürüst1 sa önce
    Bunu bilmeyen kalmadı,önemli olan mücadelede (fetö) ne yapılıyor.??
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