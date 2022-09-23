İşte Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadi! “Namussuz siyaset”

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, adaylığına itiraz eden CHP’li isimlere, “Ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin" çıkışında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun bir nevi adaylığını açıkladığı bu sözlerinin, 6’lı masada nasıl karşılık bulacağı merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları ise Kılıçdaoğlu’nun, “Namussuz siyaseti getireceğiz.” sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Kılıçdaoğlu’nun viral olan videosunda, CHP Genel başkanı farklı gün ve tarihlerdeki konuşmalarında, Türkiye’ye namussuz siyaseti getireceğini vadediyor. Kılıçdaroğlu’nun dilinin sürçtüğü iddia edilse de defalarca aynı sözleri tekrar etmesi, sosyal medyada, “İçinden geçen diline vurdu.” şeklinde yorumlandı.