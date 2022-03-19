Her ikisi de 'sansürcü' çıktı! Akşener, Kılıçdaroğlu yerine Yarkadaş’ı aradı!

KRT TV’de yayınlanan ve Gürkan Hacır’ın sunduğu, ‘Şimdiki Zaman’ adlı program, yönetim tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden yayından kaldırıldı.

‘Kılıçdaroğlu yayından kaldırttı’ iddiası

Programın daimi konuklarından Barış Yarkadaş’ın CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerde bulunduğu ve bu eleştirilerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun devreye girerek programı yayından kaldırttığı iddia edildi.

Akşener Kılıçdaroğlu yerine Yarkadaş’ı aradı: Yayından kaldırılmasına üzüldüm!

KRT TV yönetimi tarafından programın yayından kaldırılması haberini alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci Barış Yarkadaş’ı arayarak programın kaldırılmasına ilişkin üzüntülerini bildirdiği duyuruldu. Akşener’in yayından kaldırılmasını sağlayan Kemal Kılıçdaroğlu yerine Yarkadaş’ı araması dikkat çekti.

Yarkadaş Twitter’dan duyurdu

Yaşanan gelişmeleri gazeteci Barış Yarkadaş Twitter’dan şu şekilde duyurdu:

“Az önce İYİ PARTİ Genel Başkanı Sn. @meral_aksener aradı ve KRT TV’de yayımlanan Şimdiki Zaman adlı programımızın yayından kaldırılmasından ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Medyadaki az sayıda nitelikli programlardan biri olan Şimdiki Zaman’a son verilmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Akşener, “Sizin şahsınızda programın yapımcısı @gurkanhacir‘a da dayanışma duygularımı iletiyorum” dedi.

Yazılarımızı @korkusuzgazete‘den takip ettiğini de belirten Akşener, “Hiçbir gazetecinin işsiz kalmasını kabul edemem. Herkes fikirlerini özgürce 5- dile getirebilmelidir” ifadesini de kullandı.

İYİ PARTİ Genel Başkanı Sn. Meral Akşener’e duyarlılığı, nezaketi ve gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyorum. Bu arada dayanışma duygularını ileten binlerce mesaja cevap veremediğim için de özür diliyorum."

Gürkan Hacır: Şimdiki Zaman yolculuğuna başka mecralarda devam edecek



Gazeteci Gürkan Hacır, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık 1.5 yıldır program yaptığımız @krtkulturtv salı geceleri ekrana gelen Şimdiki Zaman’ı yayından kaldırdı. Krt yönetimi ve emekçilerine bugüne kadar verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim. Şimdiki Zaman yolculuğuna başka mecralarda devam edecek."

Meral Akşener de Yeniçağ’dan haberi kaldırtmış!

Öte yandan Meral Akşener’in gazetesi Yeniçağ’ın konuya ilişkin dikkat çeken bir gelişme tespit edildi. Programın yayından kaldırılmasını “Yeniçağ Özel Haber” başlığıyla bundan tam 3 gün öncesinde bir habere imza attı. Haberde, “KRT’de Şimdiki Zaman programına son verildi” denilerek tüm ayrıntılara yer verildi. Google taramalarında çıkan ancak Yeniçağ’ın sitesinden görülmeyen haberin, Meral Akşener tarafından kaldırtıldığı öğrenildi.