İşte Kemalizm'i özetleyen en iyi görsel tasvir: Camide dans

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya Camii'nin tek parti döneminde ne tür rezilliklere maruz kaldığı tarihi fotoğraflarla ortaya çıktı.

"Modernleşme" ve "çağdaşlaşma" adı altında Müslümanların milli ve manevi değerlerini yok etmeye çalışan Kemalist CHP iktidarı döneminde binbir çeşit kepazelik Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçmişti.

Ayasofya'da "Bale Gösterisi" rezaleti

Yüce İslam dininin ve Müslümanların kutsallarına saldırıp camileri ahıra çeviren kokuşmuş CHP zihniyetinin gerçek yüzü arşiv fotoğraflarıyla bir kez daha gözler önüne serildi.

Onbinlerce şehit verilerek kurulan Türkiye'yi tek parti iktidarı döneminde adeta Amerikan mandasına dönüştüren CHP, Ayasofya Camii'ni de müzeye çevirmişti.

1936 yılında çekilen utanç dolu fotoğraflarda Amerikalı balerinlerin yarı çıplak bir şekilde Ayasofya önünde dans ettiği görüldü. Batı'nın dans türü olan Bale'yi "modernlik" olarak lanse edip Türk milletine empoze etmeye çalışan CHP'nin yandaş medyası da yaşanan rezaleti utanıp sıkılmadan gururla dergi ve gazeteler aracılığıyla servis etmişti.

İşte Kemalizm'i özetleyen o tarihi fotoğraflar;