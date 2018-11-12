İşte Kaşıkçı'nın son sözleri

2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ayrıntılar öne sürülmeye devam ediyor.



"BOĞUŞUYORUM, ÇIKARIN ŞU POŞETİ BAŞIMDAN"

Al Jazeera'nin Daily Sabah'ta çalışan Nazif Karaman'a dayandırdığı bilgilere göre, Suudi Konsolosluğu'ndaki ses kaydında Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinde "Boğuluyorum, çıkarın şu poşeti başımdan. Klostrofobiyim" dediği öne sürüldü.

Kayıtlara göre Kaşıkçı’nın öldürülmesinin yaklaşık yedi dakika sürdüğü iddia ediliyor.

Cinayete ilişkin adli soruşturmanın devam ettiğini belirten Karaman, polisin Kaşıkçı'nın cesedini bulmaya çok yaklaştığını aktardı. Ayrıca Kaşıkçı'yı öldüren ekibe ait aletlerin fotoğraflarının da yakında paylaşılacağı belirtildi.

ERDOĞAN KAYITLARIN ÜLKELERE VERİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarını Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere ile paylaştığını belirtmişti.