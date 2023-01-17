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Siyaset İşte kafalarda kalan soru! Babacan'ın Davos ziyaretinde esrarengiz detay
Siyaset

İşte kafalarda kalan soru! Babacan'ın Davos ziyaretinde esrarengiz detay

Ali Babacan ağababalarından talimat almak üzere Davos’a gitti. Dünyayı karanlık ve kirli hesaplarla boyunduruk altında tutarak sömüren küresel çetenin yıllık mutat toplantılarından biri olan Davus’a Türkiye’den davet edilen tek siyasetçinin Ali Babacan olması ise ayrıca dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 12:04:00 - 2023-01-17 12:12:34
İşte kafalarda kalan soru! Babacan'ın Davos ziyaretinde esrarengiz detay

Ali Babacan ağababalarından talimat almak üzere Davos’a gitti. Dünyayı karanlık ve kirli hesaplarla boyunduruk altında tutarak sömüren küresel çetenin yıllık mutat toplantılarından biri olan Davus’a Türkiye’den giden tek siyasetçi Ali Babacan oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Davos’ta katılacağı toplantılarda Avrupa’nın enerji sorununun çözümleri, küresel jeopolitik gelişmeler, demokrasinin geleceği, para politikalarının sıkıştırılması ile dijital para düzenleme ve denetlemeleri ele alınacak.

On ayrı oturuma katılacak

Dünya Ekonomik Forumu’ndan gelen davet üzerine İsviçre’de düzenlenen Davos Zirvesi’ne giden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın burada katılacağı toplantılar belli oldu. Babacan, dünyada önde gelen siyasetçileri, iş dünyasının, uluslararası kuruluşların ve sivil toplumun temsilcilerini buluşturan Davos Zirvesi’nde on ayrı oturuma katılacak.
Babacan’ın Davos’ta katılacağı toplantılarda ekonomi, enerji, teknoloji ve uluslararası ilişkileri ilgilendiren şu başlıklar konuşulacak:

1)Dünyadaki yeni jeopolitik dönem için hazırlık
2)Batı Balkanlar için diplomasi diyalogu
3)Enerji sektöründe yeni gerçek
4)Para politikalarının sıkıştırılmasının gelişmiş ülkelere etkileri
5)Dijital para konusunda düzenleme ve denetleme
6)Demokrasinin geleceği
7)Dezenformasyon tehlikesi
8)Mesleklerin geleceği
9)Zor zamanlarda bankacılık
10)Avrupa’nın enerji sorunu ve çözümler

Türkiye’den davet edilen tek siyasetçi Babacan!

Konuya ilişkin DEVA Partisi’nden yapılan açıklamada, “Pandemi nedeniyle verilen üç yıllık aranın ardından toplanan Davos Zirvesi’ne Türkiye’deki siyasetçilerden sadece DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan davet edildi” denirken, bunun nedeni ve hangi gizli bağlantılar nedeniyle olduğuna değinilmedi.

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YA Rabbi Bu ülkeyi ezansız bayraksız kur-an sız bırakma Bu ülkeyi satmak isteyen tüm hainlere fırsat verme eline fırsat geçtiğinde bu ülkeyi sömüren sömürmeye çalışanlara sen fırsat verme bulunduğu makamlar sebebiyle halkına zulmedenlere sen fırsat verme dualarımızı tüyü bitmemiş çocuklar hürmetine yaşlı büyüklerimiz hürmetine duaları kabul olan imanlı insanlarımız hürmetine aç kalmış hayvanlara bakabilmek üçün o hayvanlar hürmetine sen fırsat verme sen makam verme sen bu güzelim ülkemizi böyle akbabalardan koru yarabbi AMİN
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