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Gündem İşte İzmir'i vuran depremin şiddeti! Böyle Kelime-i Şehadet getirdi
Gündem

İşte İzmir'i vuran depremin şiddeti! Böyle Kelime-i Şehadet getirdi

İzmir'de meydana gelen 6.9'luk depremde, bir vatandaşın korku içinde Kelime-i Şehadet getirdiği ve salavat çektiği anlar, kameralara böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:42:00 -

İzmir'in Seferhisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedildi. Deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. 16,54 km derinlikte oluştuğu bildirilen depremde 1'e boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 152 yaralının olduğu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sosyal medyaya yansıyan bir görüntü ise depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Depreme yakalanan ve kapının eşiğine tutunan bir vatandaşın korku içinde Kelime-i Şehadet getirdiği ve salavat çektiği anlar, kameralara yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yusuf

O kelimei şehadeti normal hayatındada getirsen camiye gitsen müslümanlardan yana olsan o zaman sana faydası olur.
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Hüseyin

videyu göremiyorum
  • Yanıtla
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