İşte İzmir'den ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri İzmir sonuçları

İzmir'den gelen ilk sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Nihat Zeybekci yüzde 40 alırken, Tunç Soyer ise yüzde 53 ile önde gidiyor.

İzmir’den ilk sonuçlar gelmeye başladı. İzmir’in Bayındır ilçesinde kıyasıya çekişme sürüyor. İzmir’in merkezi sayılan Konak’ta birinci parti ile ikinci parti arasında fark bariz bir şekilde anlaşılırken ilk gelen sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Belediyesi için süren yarış devam ediyor.

Çeşme’de de birinci parti ile ikinci parti arasında ciddi bir oran olması dikkat çekti.

İzmir’in Torbalı ilçesinde de birinci ve ikinci parti arasındaki düşük oran gözlerden kaçmadı. Torbalı’da birinci partinin kıl payıyla önde devam ettiği görüldü.

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