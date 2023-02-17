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Gündem İşte İstanbul'da 7.5 şiddetindeki depreme dayanacak ilçeler! Japon mühendis bir bir açıkladı! Riskli olan yerleri de söyledi
Gündem

İşte İstanbul'da 7.5 şiddetindeki depreme dayanacak ilçeler! Japon mühendis bir bir açıkladı! Riskli olan yerleri de söyledi

32 senedir Türkiye'de çalışmalar yapan Japon İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara'da beklenen İstanbul depremiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 14:29:00 -
İşte İstanbul'da 7.5 şiddetindeki depreme dayanacak ilçeler! Japon mühendis bir bir açıkladı! Riskli olan yerleri de söyledi

Uzmanlar, Marmara Depremi'nin yakın gelecekte karşımıza çıkacağına dair uzlaşmışken Japon mühendis, 'İstanbul'un bu ilçelerinde 7.5 deprem olsa da büyük problem olmaz' diyerek ezber bozdu. İşte Japon bilim insanı Yoshinori Moriwaki'nin açıklamaları...

Ezber bozan deprem sözleri

TV100 ekranlarında Ece Üner'e konuk olan Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, "İstanbul'da 1. ve 2. köprüde güçlendirmeler yapıldı. 

Aynı şekilde Mecidiyeköy'deki ana viyadük de güçlendirildi. İstanbul'un bazı ilçelerinde de Japon bilim insanları aracılığıyla güçlendirmeler yapıldı.

Bu ilçeler dayanlıklı

Beşiktaş, Sarıyer, Ataşehir bu ilçeler güçlendirildi. Japonlar bilimsel olarak bu konuda yardım yaptı.

Bu ilçeler güçlendirildi

Marmara Bölgesi genelinde deprem bekleniyor ama güçlendirme yapılan yerlerde hasar beklendiği kadar kötü olmayacak. Depremin şiddeti 7.5 olsa bile güçlendirme yapılan Ataşehir, Şişli, Mecidiyeköy, Sarıyer, Beşiktaş gibi bölgelerde problem olacağını düşünmüyoruz" dedi. 

Bursa'ya dikkat

Yoshinori Moriwaki, "Yalova merkez, Yalova'nın sahil ilçesi olan Çınarcık ve Bursa riskli. Osmangazi Köprüsü ise 7.9 şiddetindeki depreme bile dayanıklı! O köprü deprem göz önünde bulundurarak yapıldı. Doğu Anadolu fay hattı bu kadar kırılmaya başladı bundan sonra neresi diye düşünüyoruz. Hatay'da hasar oldu ama fay hattı daha kırılmadı. Kahramanmaraş'a kadar kırdı. Hatay'dan sonra güneye gelen Kuzey Kıbrıs'a giden bir fay hattı var. Elazığ'da da bir fay var.

Bingöl'e dikkat

Bingöl'den batıya uzanan fay hattında da tehlike var. Muş, Bitlis, Van... 2011'de Van'dan sonraki fay hattı kırıldı. Muş, Bitlis tarafında da deprem bekleniyor. Sonra da Marmara Depremi bekleniyor.
İzmir'deki fay hattı geçtiğimiz depremde kırıldı. İzmir'de yoğun bir deprem beklemiyoruz. Deprem geliyorsa da etkisinin düşük olacağını düşünüyoruz" diye konuştu. 

 

 

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