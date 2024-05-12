İşte İsrail’in şeytanî “2035 Gazze planı”! Yok artık

haber7.com yazarı H. Akif Küçükal, İsrail'in şeytanî “2035 Gazze planı”nı köşesine taşıdı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'deki yeni planının, bölgedeki Gazzelilerin zorla yer değiştirmesine ve Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni gerilimlere yol açabileceğine dikkat çeken Küçükal, özetle şunları kaydetti:

“(…) İsrail'de başbakanlık, Netanyahu'nun Gazze'de altyapı ve ekonomik yatırımlar yoluyla kalıcı barışı sağlama ve Gazze'yi bölgesel ekonomiye kazandırmayı arzuladığını açıkladı. Plan Gazze yönetimini İsrail güdümündeki Filistin hükümetine bağlayarak şehirdeki yahudileşmeyi maskelemek. Gazzelilerden arındırılan bölgeyi yeniden inşa ederek üst düzey bir liman kentine dönüştürmek. Asya ile Avrupa üzerindeki bağlantıyı, Kızıldeniz'deki Akabe körfezinden Gazze'ye bağlanacak güzergahla sağlayıp Süveyş'e güçlü bir alternatif oluşturmak ve bypass edilen Mısır'ın elini güçsüzleştirmek.

Hamas'ın tasfiyesinden sonra ilk aşama insani yardımlar. Pentagon'un "inşasını bitirdik" dediği liman projesi sayesinde Güney Kıbrıs'ta İsrail hakimiyetindeki limandan Gazze'de ABD kontrolündeki limana sözde insani yardımlar ulaştırılacak. Bugün Refah'ta çaresizce İsrail bombardımanına maruz kalan 1 buçuk milyon sivilin ABD limanı çevresine göç etmeye zorlandığını düşünürsek, kurulan bu liman sayesinde Gazzelilerin farklı coğrafyalara taşınmasının istendiğini de görebiliriz.

Bir sonraki aşama Arap ülkelerinden (Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, Ürdün ve Fas) oluşturulacak koalisyon. Sözde güvenli bölgelerdeki insani yardımları bu koalisyon gücü denetleyecek. Burada da az önce sorguladığımız gibi İsrail'in bölge ülkelerine yönelik tacizlerinin ortaklığa ve işbirliğine dönüşmesinin kolay olmadığını varsayabiliriz. Çünkü Arap ülkelerinin İsrail ile işbirliği yapmak için "iki devletli çözüm" ısrarı da bulunuyor. Bu da sürecin Tel Aviv'de tıkanıklık oluşturması anlamına geliyor.

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Birinci ve ikinci aşama için hesaplanan süre 1+10 yıllık. Bu nedenle de "Vizyon 2035" şeklinde dillendiriliyor. Fazlasıyla soru işareti barındıran tartışmaya açık bir vizyon. Çünkü İsrail 10 yıllık süreçte Gazze'den kendisine yönelik hiçbir tehdidin kalmayacağına inanıyor. Hamas ortadan kaldırılsa bile bugün acı çeken milyonlarca çocuk, genç, yaşlı, kadın.. Kısacası Gazzelilerin öfkesini dindirebilecek mi 11 yıl? İşte bu da akıllara tüm Gazzelilerin bölgeden uzaklaşmaya zorlanacağı fikrini getiriyor. Adres de kuvvetle muhtemel ya Sina olacak ya da yukarıda zikrettiğimiz gibi ABD’nin kurduğu liman sayesinde neresi olursa..

EASTMED VE IMEC OLMADI BİR DE BUNU DENEYELİM!

ABD ve İsrail, EastMed ve İMEC ile tasarlamaya çalıştıkları, Türkiye’nin hamleleriyle boşa çıkan ticaret ağı hayallerini, şimdi Akabe üzerinden Ben Gurion Projesi ile hayata geçirmeyi istiyorlar. Gazze'de yaşananlar, Türkiye'nin güney sınırında, terör eliyle yaşatılmak istenenler, Kalkınma Yolu Projesinin önüne terör belasını nakış gibi işlemeler, Irak Hizbullah’ının projeye ilişkin olumsuz çıkışı, bu gözle bakıldığında daha anlamlı bir zemine oturuyor.”