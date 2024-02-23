İşte İsrail'in esir düşen vatandaşlarına verdiği değer!

Kassam Tugayları'nın elindeki esirlerin öncelikli olmadığını söyleyen Smotrich, esir ailelerinin tepkisinin ardından geri adım attı.

İsrail devlet kuruluşu KAN’ın Gazze’de tutulan 134 esiri geri getirmenin en önemli hedef olup olmadığı sorusuna cevap veren Smotrich, “Hayır. Bu en önemli şey değil. Bunu neden bir hedef haline getirelim? Şu anda neden bu kadar önemli? Hamas'ı yok etmeliyiz. Her ne pahasına olursa olsun rehinelerin kurtarılmasını istemek bir sorundur” şeklinde cevap verdi.

Tepkilerden sonra sözlerini değiştirdi!

Smotrich'in açıklamasının ardından İsrailli esir aileleri sert tepki gösterdi. Tel Aviv'de İsrail Savunma Bakanlığı önünde nöbet tutan esir yakınları protesto gösterisi yaparak birkaç ana yolu kapattı. Esirlerin yakınları hükümete ateşkes çağrısı yaparak sokakları ateşe verme tehdidinde bulundu.

Tepkilerin ardından geri adım atan Smotrich, yeni bir açıklama yaparak "Hamas'ı yenmeli ve yok etmeliyiz, ancak o zaman kaçırılanları ailelerine geri verebilir ve bütün bir ülkeyi esaretten kurtarabiliriz" diye konuştu.

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